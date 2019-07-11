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Apple'ın bir sonraki büyük ürününün AR akıllı gözlük olması bekleniyor. Güvenilir Apple analisti Ming-Chi Kuo mart ayında cihazın seri üretiminin 2020 yılının ikinci çeyreğinden önce başlayacağını ve bu yıl bir tarihte montaj hattına gireceğini söyledi. Geçen yıl, Apple'ın akıllı gözlüklerinin iPhone'dan daha büyük olacağını öngören Loup Ventures analisti Gene Munster, ürünün 2021 Aralık'ta piyasaya sürüleceğini ve 1300 dolara satılmasını beklediğini söylemişti.

Apple'ın AR Gözlüğü Görme Bozukluğu Olanlara Yardım Edecek

ABD Patent ve Ticari Marka Ofisi, Apple'a şirketin akıllı gözlüklerinde kullanılabileceği bir teknoloji için patent verdi. Görüntüleri eğriltmek için artırılmış gerçeklik cihazı başlıklı patent, Apple Glasses'ın (ürünün muhtemel adı) görme bozukluğu olanlar için nasıl yardımcı olabileceğini ortaya koyuyor. Yaş veya diyabet nedeniyle görme sorunu olan tüketiciler, normalde göremedikleri bir şeyi görmek için şirketin akıllı gözlüklerini kullanabilecekler.

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iOS 13'teki FaceTime Attention Correction ile benzer çalışıyor

Örneğin, bir insan görüşünün bir bölümünü engelleyen bir karartıya sahipse, gözlükler ne kaçırdıklarını görmelerini sağlayacak bir teknoloji sunacak. Bu teknik ile görüntüyü işlemciden göndermeyi içeriyor. Gözlükte kullanılan teknoloji, başka bir yere bakmaya başlandığında bile kullanıcının görüş hattını izlemeye yardımcı olacan "warp" özelliğine sahip. Görme bozukluğu olmayanlar ise görüntünün büyütülmesinden faydalanabiliyorlar. Gözlükte yakınlaştırma özelliği bulunacak.

Apple, iOS 13 güncellemesinin bir parçası olan FaceTime Attention Correction ile benzer bir şey yapıyor. Bu yeni özellik, bir FaceTime görüntülü sohbetinde kişilerin kameraya bakıyor gibi görünmesini sağlıyor. Sahte göz teması, kullanıcının yüzünü haritalayarak ve görüntünün işlenmesi sırasında gözlerini ayarlayarak oluşturuluyor. Patentte sözü geçen teknoloji gibi, bu da gerçek zamanlı olarak yapılır.

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Patentteki resimlerde bir telefon veya tablet ekranından bakarak bir resmin büyütülmesi anlatılıyor. Aynı teknoloji bir çift AR gözlüğe de uygulanabilir.