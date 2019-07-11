Samsung Galaxy Note 10+'ta Kulaklık Girişi Olmayacak

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Samsung Galaxy Note 10+'ın resmi basın görsellerinin çevrimiçi yayımlanmasından sadece 24 saat sonra, amiral gemisi telefonun yeni canlı fotoğrafları şimdi FCC tarafından paylaşıldı. Görüntüler daha önce yer verdiğimiz tüm bilgileri onaylıyor. Cihaz kardeşiyle aynı ölçüde olmasına rağmen ekranı ondan daha büyük (verilere göre).

Samsung Galaxy Note 10+ Daha Yüksek Ekran – Gövde Oranına Sahip

Samsung'un yeni nesil amiral gemisi ile ilgili bugünün fotoğrafları gerçekten yeni bir şey göstermiyor. Zira resimde gösterilen ünitenin ekranı kapatılmış. Bu da bazı tasarım öğelerinin görülmesini zorlaştırıyor. Ancak önceki sızıntılar esasen Galaxy Note 10'un tasarımı hakkında her şeyi anlatıyordu. Bu sızıntının konusu farklı.

Bilgilere göre, Samsung, 6,75 inç Super AMOLED Infinity-O ekranlı büyük bir Galaxy Note 10+ hazırlıyor. Bugünün FCC dosyalaması bu panelin çözünürlüğünü göstermiyor ancak son derece ince çerçevelerin varlığını onaylıyor.

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Fotoğraflardan birinin gösterdiği gibi, FCC'nin ölçümleri çaprazda 170,1 mm'lik büyük bir ekrana işaret ediyor. Bu da 6,7 inçe eşdeğerdir ve esasen Galaxy Note 10+ üzerindeki ekranın ilk beklenenden 0,05 inç daha küçük olduğu anlamına gelir. FCC'nin ölçümleri yaklaşık 1 mm hatalı olabilir ancak düzenleyici kurum göz önüne alındığında bu olası görünmüyor. Bu haliyle, Galaxy Note 10+ muhtemelen Galaxy S10 5G ile aynı boyutta ekrana sahip olacak.

Samsung, Note 10 Plus'ta Çerçeveleri İnceltmiş Görünüyor

Bazılarınızın hatırlayabileceği gibi, geçen yılki Galaxy Note 9 daha küçük 6,4 inçlik ekrana sahipti. Samsung'un çerçeve boyutunu azaltma çabaları sayesinde Galaxy Note 10+ aslında o kadar da büyük değil. 162,5 x 77,6 mm ölçülerindeki amiral gemisi, öncekinden sadece 0,6 mm daha uzun ve 1,2 mm daha geniş.

Kulaklık Girişi Kesinlikle Yok

Diğer pek çok amiral gemisi akıllı telefon gibi, Galaxy Note 10+ alüminyum çerçeveye sahip. Ses tuşları sol tarafta. Özel bir Bixby butonu yok.

Bununla birlikte 3.5 mm kulaklık girişi kesin olarak gitti. Samsung, diğer endüstri liderlerinin aksine yıllarca 3.5 mm ye sadık kaldı. Ancak artık vazgeçmiş görünüyor. USB-C şarj yuvası dikkat çeken detaylar arasında ve S-Pen ise yer yerli yerinde.

Arkada Çok Sayıda Kamera Var

Amiral gemisinin diğer görüntülerine bakacak olursak, belki de en göze çarpan tasarım öğesi arkadaki yeniden tasarlanan kamera kurulumudur. Geçtiğimiz birkaç nesilde Samsung, Galaxy Note'lar için yatay kamera tasarımını benimsedi ancak bu yıl şirket dikey kuruluma geçiyor.

Daha önce de açıklandığı gibi, ana kamera modülü toplam üç sensör içerecek: Yeni üç aşamalı değişken diyafram lensi, 16 megapiksel süper geniş açılı kamera ve 2x optik zoom özelliğini destekleyen bir telefoto lens. Sensörlerin bağlandığı bu ana modül 12 MP olacak.

Bunların sağ tarafında ise ayrı bir lens grubu var. Burada, Samsung, portre fotoğrafçılığını iyileştiren ve aynı zamanda AR içeriklere yardımcı olması beklenen bir LED flaş ve ilave bir Time of Flight sensörü kullanıyor.

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