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Yonhap Haber Ajansı, Samsung Galaxy Note 10'un 23 Ağustos'ta Güney Kore'deki mağazalarda yerini alacağını resmen bildirdi. Yeni Note 10 serisi lansmanı buna göre 7 Ağustos'ta yapılacak ve ön siparişler büyük olasılıkla 9 Ağustos'ta başlayacak. Note 10 çıkış tarihi de belli oldu.

Samsung Galaxy Note 10 Fiyatı, Lansman ve Çıkış Tarihi

Diğer söylentilere göre Samsung, Güney Kore'de yalnızca 5G versiyonlu Note 10'u satacak ve uluslararası kullanıcılar 4G seçeneğine sahip olacak. İç pazardaki 5G kullanım oranının artmış olması Samsung'a bu kararı aldırmış olabilir. 2019'un sonlarına doğru ülkede 3-4 milyon kullanıcının 5G aboneliği alması bekleniyor.

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Galaxy Note 10 Fiyatı

Galaxy Note 10'un 6,3 ve 6,7 inç sürümleriyle sunulması bekleniyor. Bunların fiyatları sırasıyla 1,2 milyon KRW (1,020 dolar) ve 1,4 milyon KRW (1,190 dolar) olacak. Büyük ekranlı model Note 10 Plus adını alacak. Bugün erken saatlerde, Note 10+'ın Avrupa'da 1.149 avro (1.295 dolar), Note 10'un ise 999 avro (1.125 dolar) olacağını söyleyen sızıntılara rastlamıştık.

Cihazın 23 Ağustos'ta aynı anda hangi ülkelerde satışa sunulacağı bilinmiyor. Ayrıca 9 Ağustos'taki lansmanda başka Galaxy telefonların tanıtılıp tanıtılmayacağı belli değil. Zira son zamanlarda dikey katlanabilen Samsung telefon iddiaları ortaya çıkmıştı. Ayrıca Galaxy Fold'un yeniden tasarlandığını biliyoruz.

Özellikler

5G'li modelin 12 GB RAM'i olacak. Ancak 5G, Türkiye'ye 2020'de geleceğinden bu versiyonun satışa sunulmasını beklemiyoruz. Diğer taraftan Note 10 ve Note 10 Plus'ın başlangıç olarak 8 GB RAM'i benimseyeceği düşünülüyor. İki cihaz arasında, iddialara göre ekran – gövde oranı, kamera özellikleri ve elbette LCD boyutu dışında bir fark olmayacak.

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