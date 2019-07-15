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Apple'ın 1997'de başlayan yeniden yapılanmasından bu yana, şirketin ürün felsefesi "kategori başına sadece bir ürün yapmak, fakat doğru yapmak" olmuştu. Ancak o amandan beri çok şey değişti ve Apple'ın portföyü giderek büyümeye ve karmaşıklaşmaya başladı. iPad'ler de bundan payını aldı. Bizde yazımızda en iyi iPad'i seçmenize yardımcı olacak bir rehber hazırladık.

2019'da En İyi iPad'i Seçme Rehberi

Bugün ortada çok fazla iPad var ve sorun sadece sayı değil; bu iPad'lerin isimlendirmeleri de kafa karıştırabiliyor. Hangisinin daha yeni ya da eski olduğunu anlamak için biraz araştırma yapmanız gerekecek. Ancak merak etmeyin aşağıda 2019'da alabileceğiniz en iyi iPad'leri listeledik.

iPad Pro 11 İnç

"En iyi" seçenek

Güç, fiyat, aksesuarlar ve

taşınabilirlik arasında en iyi denge

Artılar Eksileri Şu anda bir iPad'deki en güçlü donanım Pahalı Dört hoparlör, stereo ses, USB-C yuvası Kalem ve Klavye dahil değil Apple Kalem ve Akıllı Klavye'yi destekler Kulaklık girişi yok En ince çerçeveler, ince ve hafif gövde

iPad Air (2019)

"Bütçe dostu" hızlı iPad

Artılar Eksileri Görece uygun fiyata yüksek performans Dörtlü stereo hoparlör yok, hoparlörler tek tarafta bulunuyor Apple Kalem ve Apple Klavye desteği iPad Air 2'den biraz daha ağır

iPad Air 2

İkinci elde en iyi seçenek

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Artılar Eksileri Şu anki iPad'lerden daha hafif ve ince Yaşlanan donanım Ekranı parlamayı önleyen yapıda Stereo hoparlör yok Daha fazla depolama fazla pahalı değil Apple Kalem desteklemez

iPad Pro 9.7

İkinci elde en güçlü iPad

Artılar Eksileri Dört hoparlör, stereo ses Daha yeni iPad Pro'lardan küçük ekran İkinci el tablet pazarında en iyi fiyat – performans iPad'i Eski tasarım Apple Kalem ve Akıllı Klavyeyi destekler

iPad mini (2019)

Kompakt, hızlı iPad

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Artılar Eksileri Küçük, hafif, kompakt iPad Eski tasarım En hızlı iPad mini Smart Keyboard desteği yok 400 dolar fiyat etiketi biraz fazla

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