2019'da En İyi iPad'i Seçme Rehberi

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2019'da En İyi iPad'i Seçme Rehberi

Apple'ın 1997'de başlayan yeniden yapılanmasından bu yana, şirketin ürün felsefesi "kategori başına sadece bir ürün yapmak, fakat doğru yapmak" olmuştu. Ancak o amandan beri çok şey değişti ve Apple'ın portföyü giderek büyümeye ve karmaşıklaşmaya başladı. iPad'ler de bundan payını aldı. Bizde yazımızda en iyi iPad'i seçmenize yardımcı olacak bir rehber hazırladık.

2019'da En İyi iPad'i Seçme Rehberi

Bugün ortada çok fazla iPad var ve sorun sadece sayı değil; bu iPad'lerin isimlendirmeleri de kafa karıştırabiliyor. Hangisinin daha yeni ya da eski olduğunu anlamak için biraz araştırma yapmanız gerekecek. Ancak merak etmeyin aşağıda 2019'da alabileceğiniz en iyi iPad'leri listeledik.

iPad Pro 11 İnç

"En iyi" seçenek

Güç, fiyat, aksesuarlar ve
taşınabilirlik arasında en iyi denge

ArtılarEksileri
Şu anda bir iPad'deki en güçlü donanımPahalı
Dört hoparlör, stereo ses, USB-C yuvasıKalem ve Klavye dahil değil
Apple Kalem ve Akıllı Klavye'yi desteklerKulaklık girişi yok
En ince çerçeveler, ince ve hafif gövde

iPad Air (2019)

"Bütçe dostu" hızlı iPad

ArtılarEksileri
Görece uygun fiyata yüksek performansDörtlü stereo hoparlör yok, hoparlörler tek tarafta bulunuyor
Apple Kalem ve Apple Klavye desteğiiPad Air 2'den biraz daha ağır

iPad Air 2

İkinci elde en iyi seçenek

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2019'da En İyi iPad'i Seçme Rehberi
ArtılarEksileri
Şu anki iPad'lerden daha hafif ve inceYaşlanan donanım
Ekranı parlamayı önleyen yapıdaStereo hoparlör yok
Daha fazla depolama fazla pahalı değilApple Kalem desteklemez

iPad Pro 9.7

İkinci elde en güçlü iPad

2019'da En İyi iPad'i Seçme Rehberi
ArtılarEksileri
Dört hoparlör, stereo sesDaha yeni iPad Pro'lardan küçük ekran
İkinci el tablet pazarında en iyi fiyat – performans iPad'iEski tasarım
Apple Kalem ve Akıllı Klavyeyi destekler

iPad mini (2019)

Kompakt, hızlı iPad

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2019'da En İyi iPad'i Seçme Rehberi
ArtılarEksileri
Küçük, hafif, kompakt iPadEski tasarım
En hızlı iPad miniSmart Keyboard desteği yok
400 dolar fiyat etiketi biraz fazla

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