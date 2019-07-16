Galaxy Note 10 ve iPhone 11 Huawei'in Liderliğini Kanıtladı

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Apple ve Samsung, yıllardır akıllı telefon endüstrisinin ön saflarında yer almaktadır. İkili, en büyük trendlerin bazılarına imza attı ve nihayetinde son on yıl boyunca telefonlarlarda inovasyonun öncüleri oldu. Ancak günümüzde, bu şirketler pazar hakimiyetlerini üçüncü bir rakibe kaybediyor: Huawei.

Galaxy Note 10 ve iPhone 11 Huawei'in Telefon Alanında Lider Olduğunu Kanıtlıyor

2018 yılında ilk kez Huawei P20 Pro ile büyük ses getiren şirket o zamandan bu yana son hız büyümeye devam ediyor. P20 Pro'dan sonra gelen pek çok cihaz kendisini taklit etti. Son zamanlarda Samsung ve iPhone gibi firmaların da Huawei'i taklit etmeye başladığı görülüyor.

Özellikle Galaxy Note 10 ve iPhone 11 tasarımlarının ortaya çıkmasıyla birlikte Huawei'in neden telefon dünyasında öncü lider olduğu bir kez daha kanıtlanmış oldu. İşte Samsung ve Apple gibi firmaların Huawei'den örnek aldığı başlıca noktalar:

Huawei ile Yarışabilmek İçin Daha Fazla Arka Kamera Kullanılıyor





Çift kameralar LG G5 ve iPhone 7 Plus ile 2016'da popüler olmaya başlasa da 2017'de Samsung, Note 8'i tanıtıncaya dek tam anlamıyla benimsenmedi. Bundan sadece aylar sonra çift kamera "eski moda" oldu. Çünkü Huawei P20 Pro dünyanın ilk üç kameralı telefonu olarak karşımıza çıktı. Samsung daha sonra aceleyle dört kameralı bir cihazı piyasaya sundu ancak yavan kaldı. Yeni Galaxy Note 10 şimdi dört kamera ile geliyor. Huawei'in cesur hamleleri rakiplerini de harekete geçmeye zorluyor. Apple yeni iPhone 11 ile kamera sayısını artırmayı deneyecek.

Huawei Kendi Özel Night Mode'una Sahip

Night Mode ya da Gece Modu ilk kez P20 Pro ile başlayan bir başka trend. Google'ın Night Sight modu sadece 8 ay sonra gelebildi. Samsung hala makul bir alternatif oluşturmaya çalışıyor. Apple'ın durumu ise biraz gülünç; şirketin kameralarında hala bir gece modu yok. İddialar iPhone 11 ile bunun değişeceği yönünde, tam 18 ay sonra.

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Huawei iPhone 11'in Kare Kamerasını Geçen Yıl Yaptı

Kare kamera modülünü elbette Huawei icat etmedi ancak o ana akım haline getirdi. Kare kameralı iPhone 11 ve Pixel 4 sızıntıları bu tasarımın daha iyi fotoğraflar sunduğunu ortaya koydu. Bu da Huawei'in geçen yılki seçiminin zamanın ötesinde olduğunu kanıtlıyor.

Hızlı Şarj Huawei Sayesinde Standartlaşıyor

Huawei son iki yıldır cihazlarında pil ömrünü artırmak için büyük efor sarfediyor. Şarj sürelerine de odaklanan firma geçen yıl 40W hızlı şarjı duyurdu. Bu yılın başlarında ise bunu 55W'a taşıdı. Bu değişiklikler şimdi Apple ve Samsung'u harekete geçmeye zorluyor. Samsung'un yeni amiral gemileri hala 15W destekliyor, Apple ise 1499 dolar fiyata 5W hızlı şarj cihazı sunuyor. Huawei sayesinde iPhone 11 şimdi 18W ile gelecek.

Tersine Şarjı İlk Huawei Yaptı

Telefonda en teknolojik özelliklerden biri de tersine şarj desteği oldu. Bu teknolojiyi ilk kez Huawei Mate 20 Pro'da gördük. Samsung hemen alternatifi PowerShare'i hazırladı ve şimdi de Apple bir alternatif geliştiriyor.

Galaxy Note 10'daki Geçişli Renk Huawei'den Geliyor

Siyah, beyaz, altın ve gümüş en popüler renklerken Huawei geçişli renklere sahip telefonları popüler hale getirdi. Şirket, P20 Pro ile Twilight adında bir renk sunmuştu. Renk çok beğenildi ve şimdilerde hemen her cihaz geçişli renklerle geliyor. Yeni tanıtılan Note 10 ise tam olarak bunu yapıyor.

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