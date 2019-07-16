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Qualcomm tipik olarak yılda sadece bir yeni akıllı telefon yonga seti çıkartıyor, Sıradaki çipsetin 2020 premium mobil cihazlarda kullanılmak üzere önümüzdeki birkaç ay içinde tanıtılması beklenirken yarı iletken devi erken bir hamle yaptı. Şirket Snapdragon 855 Plus'ı resmen duyurdu. Bu çipset Snapdragon 855'in devamı niteliğinde. Peki 855 ve 855 Plus arasındaki fark nedir?

Snapdragon 855 Plus ve Snapdragon 855 Farkı Nedir?

Yeni çipset açık şekilde Snapdragon 865, 860 veya 856 olarak adlandırılmıyor, bu da tüm rekabeti alt üst edecek boyutta performans artışı sunmayacağına işaret ediyor. Ancak fark hala küçük değil. Qualcomm Snapdragon 855 Plus yerini aldığı 855'in 5G, AI ve XR deneyimlerini bir üst seviyeye taşımayı vaat ediyor. Yani bu noktalar teknik olarak aynı kalacak.

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Siz daha fazla heyecanlanmadan önce Snapdragon 855 Plus'ın 855 ile aynı entegre Snapdragon X24 4G LTE modemi ile birlikte geldiğini belirtelim. Bu da 5G hızlarını elde etmek için üreticilerin X50 5G modemini cihazlarına hala ayrı olarak yerleştirmek zorunda olduklarını gösteriyor. Ancak yeni işlemciyi özel kılan şeyler bundan farklı.

Snapdragon 855 Plus Özellikleri

Snapdragon 855 Plus oyun odaklı bir çipset. Hayır, benzersiz grafik optimizasyonları ile gelmiyor ancak ona yaklaşıyor. Plus, yerini aldığı 855'ten %15 daha hızlı. Adreno 640 grafik birimi artık yüzde 15 daha hızlı çalışıyor ve ayrıca Kryo 485 CPU Prime'ın çekirdek saat hızları 2,84'den 2,96 GHz'e çıkartılıyor.

Doğal olarak, bu teorik güncellemelerin gerçek dünyada nasıl deneyimleneceğini bekleyip göreceğiz. Neyse ki bekleme fazla uzun sürmeyecek. Çünkü Snapdragon 855 Plus tabanlı telefonların 2019'un ikinci yarısında gelmesi planlanıyor. Bu da Galaxy Note 10, Google Pixel 4 ve OnePlus 7T Pro'nun bu marjinal olarak geliştirilmiş SoC'nin gücüne sahip olabileceğini gösteriyor.

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