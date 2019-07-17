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Mobil telefonlarda daha iyi soğutma ve daha yüksek ekran yenileme oranları sağlayan birkaç cihazdan biri olan Asus ROG Phone geçen sene büyük ses getirmişti. Oyun telefonları bu yıla kadar duyulmamış bir kategoriydi ancak şimdi pazar genişliyor. Yeni Asus ROG Phone 2'nin ilk fotoğrafları sızdırıldı. Ekran gövde oranı yükselmişe benziyor.

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Asus ROG Phone 2'nin Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Ve şimdi, en popüler oyun telefonlarından biri olan Asus ROG Phone'un yakın zamanda yenileneceği iddia ediliyor. Asus ROG Phone 2, Qualcomm'un yeni duyurduğu Snapdragon 855 Plus yongasıyla birlikte gelecek ve CPU için daha yüksek saat hızlarıyla birlikte grafik performansında %15 artış sağlayacak.

Birkaç gün önce, ROG Phone 2'nin Snapdragon 855+ çipli ilk telefon olacağını duyduktan sonra, Çinli sosyal ağ sitesinde isimsiz bir kullanıcı tarafından sızdırılan görüntüler sayesinde şimdi cihaza ilk bakışımızı atıyoruz.

Bu görüntüler, ROG Phone II cihazının orijinal telefonun tasarımına aşağı yukarı bağlı kalacağını gösteriyor. Ancak öne bakan hoparlörlerde kesiklerin artık daha küçük ve dikkat çekici olmadığını söylememiz gerek. Ekran çerçevelerinin ise çok daha küçük olduğunu fark ediyoruz. ROG Phone 2 köşeleri yuvarlatılmış bir tasarıma sahip. Yine de son amiral gemilerine kıyasla ROG Phone 2'nin üstte ve altta gözle görülür şekilde daha büyük çerçevelere sahip olacağını anlaşılıyor. Ancak bu şart zira harici aksesuarların yerleştirilmesi için ön panelde alana ihtiyaç var.

ROG Phone 2 Çıkış Tarihi

Ekranda, geleneksel 60-hertz hızının yanı sıra oyunlar için 90Hz ve 120Hz yenileme hızları arasında seçim yapabileceksiniz. 120-hertz ekran hızı OnePlus 7 Pro gibi diğer popüler telefonlarda gördüğümüz 90-hertz'den bile daha yüksek. Bilgisayarlar bugün 144 ve 240 hz ekranlarla geliyor. Yani oraya yaklaşıyoruz.

Peki, Asus ROG Phone II piyasaya ne zaman çıkış yapacak? Kimse tam olarak bilmiyor, ancak orjinalinin geçen yılın Haziran ayında açıklandığını göz önüne alarak, resmi lansmanın çok yakında gerçekleşmesini bekliyoruz.

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