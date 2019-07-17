Huawei Mate 9, Huawei P10 ve Daha Birçok Cihaz EMUI 9.1 Alıyor

REKLAMLAR



Çin imalat devi Huawei şu anda bir dizi akıllı telefon için yazılım güncellemeleri üzerinde çalışıyor. Son zamanlarda, Huawei Mate 20 serisi için EMUI 9.1.0.123 piyasaya sürüldü. Güncelleme alan akıllı telefonlar arasında Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 RS Porsche, Mate 20 X var. Şimdi, EMUI tarafından yapılan resmi bir duyuru, EMUI 9.1 açık betasının geldiğini gösteriyor. 15 Temmuz'dan itibaren sekiz Huawei modeli bu güncellemeyi alacak. Kayıt için, Huawei Pollen Club'a ve ardından [Upgrade early adaptors] bölümüne gidebilirsiniz. EMUI 9.1 alacak sekiz model arasında Huawei Mate 9, Mate 9 Pro, Mate 9 Porsche Design, P10, P10 Plus, Honor V9, Honor 9 ve Huawei nova 2S var.

REKLAMLAR



Bu cihazlardan özellikle 2017 model olan Huawei Nova 2S ve de Honor 9 ve Honor 8 Pro'nun yazılım desteği almaya devam ettiklerine dikkat çekelim. Honor 9 ve Honor 8 Pro hayatlarına Android 7.0 Nougat ile başladılar ve yakında Android 9.1 Pie alacaklar. Huawei gerçekten örnek bir iş yapıyor.

EMUI 9.1, Android 9 Pie'a dayanıyor ancak yeni bir dosya sistemi, EROFS ve GPU Turbo 3.0 (25 oyunu destekliyor) dahil olmak üzere geliştirilmiş bir deneyim sunuyor. Ayrıca, P30 telefonlarda gördüğümüz olan "Ay Fotoğrafçılığı" modunu getiriyor. Mate 20 cihazları bu yıl nisan ayından bu yana beta sürümündeler. Güncelleme bu cihazlara ulaştığında artık Android Q tabanlı EMUI güncellemesine daha yakın olacak.

Şirket, tüm Mate 20 serisinin Android'in yeni sürümünü alacağını çoktan onayladı. Şirketin yaşadığı sorunlara rağmen paniklemeyip yazılım desteği sağlamaya devam ettiğini görmek gerçekten güzel.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum