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Önceden yayımlanan bazı render'lar sayesinde 2019 Apple iPhone'ların neye benzeyeceği konusunda bazılar fikirler edinmiştik. Bugün iPhone 11, iPhone 11 Max ve iPhone 11R için hazırlanan üç kukla modelin bazı resimleri paylaşıldı. Kozmetik açıdan en büyük değişiklik, her modelin arka cam panelinin sol üst köşesinde oturan kare kamera modülü oluyor. İPhone 11 ve iPhone 11 Max'in her ikisi de kare modül içinde üç kamera taşıyacak, iPhone 11R'de ise iki kamera olacak.

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2019 iPhone 11, 11 Max ve 11R Böyle Görünecek

OLED ekranlı 5,8 inç iPhone 11 ve 6,5 inç iPhone 11 Max ekranının 12 MP birincil kamera, 2x optik zoom'lu 12 MP telefoto ve ultra geniş lens ya da Uçuş Süresi (ToF) sensörüne sahip olacak. Sonuncusu, kızılötesi ışının bir nesneden sıçraması ve telefona geri dönmesi arasındaki süreyi ölçüyor; Bu da portre çekerken gelişmiş bokeh efekti için daha doğru derinlik okumaları sağlıyor. Ayrıca arka kamera için Face ID'yi mümkün kılıyor. 6.1 inç iPhone 11R, LCD tabanlı Liquid Retina Display ile donatılmış olacak ve diğer iki modelde bulunan aynı ana ve telefoto kameraları taşıyacak.

Her üç telefon da 7nm+ işlemi kullanılarak TSMC tarafından üretilen A13 yonga seti ile güçlendirilecek. Apple bu yıl Lightning yuvasına bağlı kalacak ve Type-C'li iPhone'lar 2020'de gelebilir. Bu yıl Apple'dan 18W hızlı şarj adaptörü gelmesi bekleniyor. Şu anda, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ı çok daha hızlı bir şekilde şarj etmek isteyenler, Apple Store'dan adaptör için 29 dolar ve kablosuna ise 19 dolar ödemek zorundaar.

2019 Apple 11'ler 8 Haftadan Daha Kısa Bir Sürede Tanıtılabilir

2019 iPhone 11'lerin üçünün de pil kapasitesinde artış olması bekleniyor. Bunun nedeni, Apple'ın büyük olasılıkla yeni telefonlarda ters kablosuz şarj özelliği sunacak olması. Bu özellik kullanıcıların cihazlarını kablosuz şarj pedi gibi kullanmalarını sağlayacak. iPhone 11'ler ile AirPods'ları veya Apple Watch'ları şarj etmek mümkün olacak. iPhone 11 Max'in iPhone XS Max'teki 3491 mAh yerine 3650 mAh pil taşıyacağını öngörülüyor. iPhone 11 için 3189 mAh yerine 3322 mAh ve iPhone 11R için 2942 mAh yerine 3089 mAh batarya içereceği söylendi. Bu farklar elbette küçük ancak iPhone XR halihazırda en uzun pil ömrüne sahip telefondu.

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