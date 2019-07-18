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Yeni, hediye bir iPhone almış olabilir ve belki de bunun modelini öğrenmek istiyor olabilirsiniz. Çevrenizde hiç kimse hangi iPhone modeline sahip olduğunuzu bilmiyorsa (ki artık hepsi birbirine benzer), bu basit soruyu cevaplamak için aşağıdaki adımlardan yardım alabilirsiniz.

iPhone Modelini Öğrenme: iPhone'um Hangi Model?

Hangi iPhone modeline sahip olduğumu nasıl bilebilirim? Neyse ki bunu öğrenebileceğiniz birkaç yol var.

Ayarları kontrol ederek iPhone modelini öğrenme

Hangi iPhone modeline sahip olduğunuzu öğrenmenin hızlı bir yolu, Ayarlar'ı kontrol etmektir. iPhone modelini öğrenmenin en kolay yollarından biri olmasına rağmen, elinizdeki iPhone'un kilit ekranını açabiliyor olmanız şarttır. Daha iPhone'unuzun ana ekranında Ayarlar üzerine dokunun.

Ayarlar listesinin üstünde, Apple ID'nize dokunun.

Sahip olduğunuz cihazların listesini görene dek aşağı kaydırın. Listedeki ilk cihaz şu anda elinde tuttuğunuz iPhone olacak. Bu satırın hemen altında iPhone'unuzun modelini küçük metinle yazılmış şekilde görmelisiniz. iPhone SE, iPhone XS Max ya da iPhone 7 Plus yazabilir.

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Cihaz Bilgisi ekranına gitmek için iPhone'unuzun adına dokunabilirsiniz. Burada, önceki menüde gösterilen aynı açıklamayı göreceksiniz ancak aşağıda ayrıca cihazın tam modeli tekrar yazılmış olacak.

iPhone'un modelini model numarasından bulmak

iPhone'unuzun tam modelini belirlemenizi sağlayan başka bir yöntem, arkasında yazılı model numarasını okumaktır. Bu yöntem daha yavaştır, ancak bunun büyük avantajı iPhone'un modelini cihazı açmadan öğrenebilmenizdir.

iPhone'unuzu alın ve arkasına bakın. Orada yazılı bilgiler arasında, "Model A" yazan ve devamında dört rakam olan bir metin bulacaksınız.

"Model A [XXXX]", iPhone'unuzun tam model numarasıdır. Şimdi yapmanız gereken tek şey, iPhone'unuzdaki sayıları bu listedekilerle eşleştirmek olacak:

iPhone XS: A1920, A2097, A2098 (Japonya), A2100 (Çin)

iPhone XS Max: A1921, A2101, A2102 (Japonya), A2104 (Çin)

iPhone X: A1865, A1901, A1902 (Japonya)

iPhone 8: A1863, A1905, A1906 (Japonya)

iPhone 8 Plus: A1864, A1897, A1898 (Japonya)

iPhone 7: A1660, A1778, A1779 (Japonya)

iPhone 7 Plus: A1661, A1784, A1785 (Japonya)

iPhone 6s: A1633, A1688, A1700

iPhone 6s Plus: A1634, A1687, A1699

iPhone 6: A1549, A1586, A1589

iPhone 6 Plus: A1522, A1524, A1593

iPhone SE: A1723, A1662, A1724

iPhone 5s: A1453, A1457, A1518, A1528, A1530, A1533

iPhone 5c: A1456, A1507, A1516, A1529, A1532

iPhone 5: A1428, A1429, A1442

iPhone 4s: A1431, A1387

iPhone 4: A1349, A1332

iPhone 3GS: A1325, A1303

iPhone 3G: A1324, A1241

iPhone: A1203

NOT: iPhone'unuzun model numarasını Ayarlar uygulamasında, şu yolu izleyerek de bulabilirsiniz: Genel -> Hakkında ve ardından Model üzerine dokunun.

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