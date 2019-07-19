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Apple, bu yılın sonunda iOS, iPadOS, macOS ve watchOS dahil olmak üzere tüm işletim sistemleri için sunulacak olan yeni emojilerin bir kısmını ortaya çıkardı. 2019'un yeni emojileri bu anlamda iPhone ve iPad gibi cihazlara bu sonbaharda gelecek.

Apple iPhone'lara Gelecek Yeni Emojileri Açıkladı

Yeni emoji setinde mevcut insan emojilerinin çeşitlendirmesine odaklanılıyor. Bu kez farklı insan ilişkilerini gösteren bazı emojiler var. Ayrıca artık iki insan figürü için ayrı ten renkleri seçmenize de izin verilecek. 2019'un diğer yeni Apple emojileri arasında işitme cihazları, mekanik kollar ve bacaklar, tekerlekli sandalyeler ve rehber köpekler var. Yalnızca sakatlanmaya odaklı bir ton yeni emoji görüyoruz.

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Bunlardan başka, orangutan, kokarca, tembel ve flamingo gibi bazı yeni hayvanlar da çizilmiş. Yemekler arasında artık soğan, sarımsak, waffle, falafel, tereyağı ve istiridye seçenekleriniz olacak. Son olarak Hindistanlıların "sari" kıyafeti de dahil olmak üzere bazı yeni giyim eşyaları var.

Apple burada gösterdiği yeni 2019 emojiler bir süre önce duyurulan Emoji versiyon 12.0 setinin bir parçası. Apple seti kullanan ilk firma değil. Windows 10 ve Twitter yeni seti mevcut sürümlerine ekledi ve Google bile Android 10 beta sürümünde bu setleri kullanıyor.

Yazının hemen başında sözünü ettiğimiz gibi bu yeni iPhone, iPad ve Watch emojileri sonbaharda kullanıma sunulacak. Yeni emojilerin tam listesini burada bulabilirsiniz.

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