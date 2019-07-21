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Instagram bugünlerde kimileri için "farkındalık yayma" kimiler içinse bir tür para kazanma platformu haline geldi. Instagram bir fotoğraf paylaşma sitesi olarak faaliyete başladı ancak bugünlerde Facebook'un popülaritesini yakalamış ve hatta geçmiş durumda. Sosyal medya siteleri arasında seçim yapmak isteyenler genellikle Twitter ve Instagram'ı Facebook'a tercih ediyor. Eğer siz de onlardan biriyseniz 2019'da Facebook arkadaşlarınızı Instagram'a aktarmak istiyorsanız bu rehberimizi takip edin.

Facebook Arkadaşlarını Instagram'a Aktarma (2019)

Bazılarınız Facebook'tan Instagram'a yeni geçmiş olabilir. Facebook'un etrafında dönen son olaylarla artık herkes bunu yapıyor. Instagram'da yeni arkadaşlar edinmeyi umuyor ancak bir yandan da Facebook arkadaşlarınızı kaybetmek istemiyorsanız aşağıda izlemeniz gereken adımlara yer veriliyor.

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Instagram'ın bunun için özel bir ayara sahiptir. Sonuçta Instagram'da Facebook'tur (sahipleri aynıdır). Dolayısıyla iki platformda ortak özellikler olduğunu göreceksiniz. Özelliğin adı "Arkadaşları keşfet" olarak geçiyor.

Önce kişileri senkronize etmeniz gerekir. Instagram'da tanıdığınız Facebook arkadaşlarınızı bulmak için kişileri eşitlemek zorunlu bir adımdır.

Adım 1: Profil resminize dokunun.

Adım 2: Ayarlar'a gitmek için sağ üst köşedeki üç çizgiye dokunun.

Adım 3: Şimdi İnsanları Keşfet üzerine dokunun ve kişilerinizi aktarın.

Adım 4: Facebook arkadaşlarınızın neler yaptığını görmek için sadece İzle düğmesine basmanız yeterlidir. Bir takip önerisi sekmesi de olacak.

Adım 5: Ayarlar seçeneğinin altında "Arkadaşları Takip Et ve Davet Et" seçeneği de var.

Facebook arkadaşlarını Instagram'a aktarmak için 2019'da izlemeniz adımlar böyledir.

Not: Arkadaşlarınızın hesaplarının bazıları özelse, bağlantı kurmak için istekte bulunmanız gerekecek. Aksi halde paylaşımlarını göremezsiniz.

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