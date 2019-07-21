Google Pixel 4'ün Yeni ve İlginç Tasarımıyla Tanışın

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Google Pixel 4'ün Ekim'de piyasaya sürülmesi bekleniyor. Başlangıçta bağımsız partiler tarafından yapılan sızıntılarla karşılaşmıştık ancak şimdi Google da kendi sızıntılarını yapmaya başladı. Paylaşılan son görüntüler, akıllı telefonun resmi render'larını ve de iç bileşenleriyle ilgili ayrıntılarını ortaya çıkardı.

Boyut ve ekran bakımından, Pixel 4 yaklaşık 5,6 inç bir panele sahip ve ölçüleri 147,0 x 68,9 x 8,2 mm'dir (arka kamera çıkıntısı dahil 9,3 mm).

Pixel XL'de olduğu gibi gibi bu cihazda da çerçeve dikkat çekiyor. Telefonun arka kısmında 2 kamera var; ayrıca 2 adet küçük ve dikey olarak düzenlenmiş sensörler göze çarpıyor.

3.5mm kulaklık girişi yok; ve parmak izi okuyucusunun eksikliği, dikey olarak düzenlenmiş sensörlerin yüz kimliği için olacağını düşündürmektedir. Kulaklık girişinin kullanılacağı alan potansiyel olarak dokunaksız hareketleri mümkün kılacak Soli Radar bileşenleri için kullanılabilir.

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Kamera modülü telefondan bir miktar dışarı çıkıyor. Bu kare tasarımda bir ToF sensör ve bir LED flaş var. Ön tarafında yüz tanıma özellikli iki lens daha selfie'ler için hazır bekliyor.

ToF sensörünün kendisi, nesneyi tanımlayan ve kamera ile nesne arasındaki mesafeyi hesaplayan bir kameradır. Çekimden önce kullanıldığında karedeki ana nesnenin dışındaki elemanları gerçek zamanlı olarak bulanıklaştırır.

Google'ın telefonun tepesinde gürültü engelleyici bir hoparlör tanıtması bekleniyor; zira bu kez öne bakan çift hoparlörler yok. Hoparlör USB-C bağlantı noktasının yanına da konabilir.

Aşağıdaki videoya göz atın:

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