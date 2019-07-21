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Instagram'da Facebook gibi arşivleme özelliği vardır. Arşivlenen fotoğraflar silinmez. Sadece özel bir klasöre alınır ve böylece sayfanızda yayımlanmaz. Eğer bir gönderiyi, fotoğrafı, videoyu ya da Hikayeler'i Bazen Instagram'da arşivlenmiş bir fotoğrafı geri getirmek isteyebilirsiniz. İşte adımlar.

Instagram'da Arşivlenmiş Fotoğrafı Geri Getirmek

Instagram'da arşivlenmiş fotoğraflara erişmek için birkaç basit adımı takip etmeniz gerekiyor. Gerekli tüm adımlar aşağıda verildiği gibidir. Öyleyse başlayalım:

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Adım 1: Cihazınızın kilidini açın ve Instagram uygulamasını başlatın.

Adım 2: Profil resminize dokunarak profilinize gidin.

Adım 3: Daha fazla seçenek için üç noktalı simgeye dokunun. Arşiv üzerine tıklayın.

Adım 4: Gönderi arşivi veya Hikayeler arşivi seçeneklerinden birini seçmeniz gerekir. Gönderi arşivleri arşivlenmiş gönderilere sahiptir ve Hikayeler arşivleri ise sadece arşivlenmiş Hikayeler'den oluşur.

Adım 5: Arşivlenmiş gönderilerden herhangi birini seçebilirsiniz.

Adım 6: İstediğiniz gönderiye dokunun ve dikey noktaları seçin.

Adım 7: İlk seçenek olan "Profilde göster"i seçin.

Artık Instagram'da daha önce arşivlemiş olduğunuz bir gönderinizi tekrar görünür kıldınız. Bu mesajınız şimdi profilinizde görünecek ve diğer ziyaretçileriniz tarafından yorum bırakılabilecek. Aynı işlemi arşivlenmiş fotoğraflar ve Hikayerler için de yapabilirsiniz. Adımlar aynıdır.

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