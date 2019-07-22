REKLAMLAR



Geçtiğimiz mayıs ayında Samsung'un bir telefon için yapılmış en gelişmiş kamerayı hazırladığını söylemiştik. Bu kamera 64MP Samsung ISOCELL Bright GW1 sensöründen oluşuyordu. Yeni 64 MP sensör sadece en yüksek çözünürlüğe sahip değil aynı zamanda 0.8 μm piksel boyutu ile şu anda en küçüğü. Yaklaşık altı hafta sonra bugün sensörden ilk fotoğraf örneklerini görüyoruz. Fotoğraf Realme tarafından paylaşıldı. Realme iyi bilinmeyebilir ancak Oppo, Xiaomi, OnePlus ve Vivo'yu içeren BBK holdingin markalardan biri.

REKLAMLAR



64 MP Samsung GW1 Kamerayla Alınan İlk Görüntü

Ünlü sızıntılara imza atmasıyla biinen Ice Universe (@Universeice) bir paylaşımında Samsung'un 64 MP GW1 sensörüyle çekilmiş ilk fotoğrafa yer verdi. Fotoğraf, duyurulmamış bir Redmi telefondan geliyor. Xiaomi geçen yıl Redmi telefon serisini alt marka haline getirdi. "Xiaomi Mi" yüksek kaliteli modeller için kullanılırken, Redmi fiyat – performansa odaklanıyor. Şirketin ayrıca Black Shark oyun telefonları ve Pocophone gibi amiral gemisi katilleri var.

64 MP sensör düşük ışık ayarlarında parlak 16 MP görüntüler üretmek için piksel birleştirmeyi (pixel binding) kullanıyor (dört piksel tek piksel haline getiriliyor). Böylece parlak bir ortamda, "son derece ayrıntılı" görüntüler çekmek mümkün oluyor. Bu kamerayı kullanan ilk Samsung telefonun Galaxy A90 olması bekleniyor.

Bir kamerada elbette en önemli şey yalnızca piksel sayısı değil. Artık Camera2 API seviyeleri de önem kazanmaya başladı. Bazı gelişmiş kamera uygulamaları gerekli Camera2 API desteği olmayan cihazlarda çalışmıyor. Bunun için "Telefonun Camera2 API Desteği Nasıl Anlaşılır?" yazımızı okumayı unutmayın.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum