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Asus ROG Phone 2 duyuruldu ve tüm özellikleri aksesuarları ile birlikte ortaya çıktı. ROG Phone 2'nin en can alıcı özelliği eşsiz 120 Hz 10-bit ekranı oluyor. Ayrıca benzersiz oyun aksesuarları ve oyun geliştiriciler ile yapılmış özel ortaklıklar var.

İşte Asus ROG Phone 2'nin Tüm Özellikleri ve Aksesuarları

Telefon hem sıkı oyuncular hem de normal Android kullanıcıları için tasarlanmış. Bu nedenle oyun odaklı ROG UI ile normal UI arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Genişliği 78 mm'in altında ve böylece tek elle kullanılabiliyor.

6.59 inç AMOLED ekran 1 ms gecikmeyle 120 Hz yenileme hızında çalışabiliyor (60 Hz ve 90 Hz modları da mevcut). Dokunmatik sensörün örnekleme hızı 240 Hz ve Android tarafındaki optimizasyonlar sayesinde Asus, iPhone XS Max'ten daha düşük dokunma gecikmesi sağladığını iddia ediyor (iPhone bu konuda Android'lerden her zaman daha hızlıydı).

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Ekran 1.080 x 2.340 piksel çözünürlüğe (19.5:9 en boy oranına) sahip ve 10 bit HDR'ı destekliyor. Cihaz DCI-P3 renk aralığı (%108) sınırlarını aşıyor ve mükemmel renk doğruluğuna (deltaE <1) sahip.

Armory Crate Launcher

Armory Crate, Asus'un oyun launcher'ı. Her oyun için ayarları özelleştirmenize olanak tanıyor; Ekranın 120 Hz modunda açılması veya yüksek performanslı X modunun etkinleştirmek bunlar arasında. Ayrıca bildirimler, gelen aramalar ve parlaklığı kilitleme gibi şeyleri işleyebilecek Game Genie de var.

Ekranın çevresinde DTS:X Ultra stereo hoparlörler bulunuyor. Böylece çok kanallı ses taklit edilebiliyor. İlk ROG Phone'dan 2.5 kat daha yüksek ses verdiği açıklanmış.

Ayrıca AirTriggers ile artık parmaklarınızı tetikçinin üzerinde dinlendirebiliyorsunuz. Biri solda, diğeri sağda olmak üzere iki adet titreşim motoru var.

Hızlı 3.5 mm Kulaklık Desteği

ROG Phone 2'de 3.5 mm'lik bir kulaklık girişi var ve aptX LL'den daha hızlı olduğu söyleniyor. Telefonda ayrıca dört mikrofon bulunuyor. Böylece telefonu nasıl tutarsanız tutun ses daima net duyuluyor. Dikkatli anten yerleşimi düşük gecikmeli, yüksek verimli Wi-Fi bağlantısı sağlıyor

Önde 24 MP selfie kamera var. Arkada ise 48 MP Quad Bayer ana lens ve 125 derece geniş açılı 13 MP ikincil lens var. Bu sistem Zenfone 6 ile aynı.

6.000 mAh Batarya

Asus ROG Phone 2 Snapdragon 855 Plus ile %15 performans artışı sunuyor. Adreno 640 GPU 675 MHz'e overclock edilmiş. CPU çekirdeği de overclock edildi ancak sadece %4 kadar. Cihaz ayrıca 6.000 mAh pil kapasitesiyle geliyor. 7 saat PUBG oynatabiliyor. 30W ROG HyperCharge ile hızlı şarj edilebiliyor.

İkinci Ekran ve Aksesuarlar

Telefon kutudan ikinci nesil AeroActive Cooler II ile çıkıyor. Dört kat daha sessiz (24dB) ve telefonun dışını daha serin tutuyor. Bu soğutucu aynı zamanda bir destek ayağı olarak da kullanılıyor.

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ROG Phone 2 için en heyecan verici aksesuar elbette ROG Kunai Gamepad oldu. Nintendo Switch'ten ilham alınmış ve de Kunai Gamepad, TwinView Dock II ile kullanılabiliyor. Dock artık daha hafif. TwinView Dock 2 ikinci bir ekran ekliyor. İkinci ekran 120Hz/1ms özelliğine sahip. Soğutucu fan ve ek 5,000 mAh pille geliyor.