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Yenilenmiş (Refurbished) iPhone nasıl anlaşılır? Değişim cihazı olarak da bilinen yenilenmiş ya da Refurbished iPhone'lar muadillerine göre nispeten avantajlı fiyatlara sahip olmaktadır. iPhone piyasadaki en pahalı akıllı telefon ve iPhone XS gibi modeller 10 bin TL'yi geçebiliyor. iPhone kimileri için aşırı pahalı kimileri içinse ömür boyu kullanmaya değer güvenilir bir cihaz. Bugün birçok iPhone 4 ve iPhone 3 hala çalışmaya devam ediyor. Ancak bu cihazların fiyatları inkar edilemez ve yenilenmiş ya da Refurbished iPhone satın almak artık giderek yaygın hale gelmiştir.

Yenilenmiş (Refurbished) iPhone Nasıl Anlaşılır?

Öyleyse ikinci el olarak satın almak istediğiniz bir iPhone'un yenilenmiş olup olmadığını nasıl anlarsınız? Refurbished iPhone'lar değişim cihazlarıdır. Arızaları onarılmış ve cihaz sahibine denk başka bir cihazın verildiği ürünlerdir. Bu telefonların garantileri 2 yıl yerine 1 yıl olduğundan ikinci el ürün alan biri cihazın sıfır olup olmadığını merak edebilir.

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Bu daha ucuz iPhone'ların akıbetini anlamanın en iyi yolu model numarasına bakmak oluyor. Model numaraları telefonun yenilenmiş olup olmadığını gösterir. Bu bilgi hem iOS'te hem de iPhone'un kutusunda yer alır. Model numarasını öğrendikten sonra sıradaki adıma geçeceğiz.

Kutu Kontrolü

iPhone'unuzu yeni satın aldıysanız ve henüz açmadıysanız, kutuyu ters çevirin ve altına bakın. IMEI numarası da dahil olmak üzere telefonunuzla ilgili tüm bilgileri göreceksiniz. Model numarası iPhone model adının hemen yanında yazılı olur.

iOS Kontrolü

iPhone'unuzu halihazırda açtıysanız veya kutusuna sahip değilseniz o halde yeni mi yoksa yenilenmiş mi olduğunu iOS'ten kontrol edebilirsiniz. Ayarlar uygulamasını açın ve Genel> Hakkında bölümüne gidin. Buradan model numarasına bakın.

Yenilenmiş iPhone Model Numaraları

Yeni yani sıfır iPhone'un model numarası M harfi ile başlar. Yenilenmiş bir iPhone'un model numarası F harfi ile başlar. Nadir durumlarda, değişim cihazlarının model numarası N harfi ile başlayabilir.

Yenilenmiş bir telefonu üçüncü taraf satıcılardan veya doğrudan Apple'dan satın alabilirsiniz. Yenilenmiş telefonun fiyatı daha düşüktür. Ancak güvenilmez kaynaklardan alırken önce garantisini kontrol etmelisiniz.

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Apple bir süredir websitesi ya da diğer ağlar üzerinden kullanıcılarının Refurbished iPhone sipariş etmesini sağlıyor.