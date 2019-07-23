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iOS 12.4'te sorunla karşılaşıyor veya sadece değişiklikleri beğenmediyseniz alıştığınız sürüme geri dönebilirsiniz. Bu downgrade işleminde iOS 12.4 sürümünü iOS 12.3.1'e düşüreceksiniz. Ne yazık ki normal yöntemlerle iOS 12 veya iOS 11'e dönmek artık mümkün değildir.

iOS 12.4 Sürüm Düşürme (Downgrade) Nasıl Yapılır?

İşlemde iOS 12.3.1'de yaptığınız bir yedeği geri yükleme imkanınız bulunuyor. Ancak bir kez sürüm düşürdükten sonra iOS 12.4'te yapılan yedeği geri yükleyemezsiniz.

Bu kılavuz size iPhone veya iPad'inizde iOS 12.3.1'e nasıl geri döneceğinizi gösterecek. İşlemin özünde önceki yedeği kullanmak var. Zira Apple bu işlemi resmi olarak desteklemiyor.

iOS 12.4'ten iOS 12.3.1'e dönmek için yapmanız gerekenler.

iPhone'unuz için iOS 12.3.1 güncellemesini bu web sitesinden indirin.

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Apple İmza Durumu sütununda hala yeşil bir onay işareti bulunduğundan emin olun. Eğer yoksa indirme önerilmez.

iPhone'unuzda iPhone'umu Bul'u kapatın. Ayarlar'a gidin -> Üstte isminize dokunun -> iCloud'a dokunun -> iPhone'umu Bul'u seçin -> Kapat deyin ve şifrenizi girin.

Telefonunuz yedeklendiğinde ve yukarıdaki tüm adımlar tamamlandığında, iPhone'unuzu bilgisayarınıza bağlayın.

iTunes'u açın ve iPhone simgesine tıklayın.

iPhone Restore / Geri Yükle düğmesine tıklayın ancak Mac'te alt ve PC'de ise Shift tuşunu basılı tutun.

Açılan pencerede, indirdiğiniz iOS 12 dosyasını bulun ve ardından aç düğmesine tıklayın.

İşleme başlamak için Geri Yükle'yi tıklayın.

Beklerken iPhone birden çok kez yeniden başlayacaktır. Tamamlandığında, iOS 12.3.1'e geri döneceksiniz.

İşlem tamamlandığında yerel bir yedekten mi yoksa iTunes yedeğinden mi geri yükleme yapmak istediğinize karar verebilirsiniz. Çoğu kişi bir yedekten geri yüklemek isteyecektir.

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