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Macbook'unuzun dahili bir mikrofonu var ancak çalışmıyor veya arızalıysa iPhone'u kablosuz Mac mikrofonu haline getirebilirsiniz. İhtiyacınız olan tek şey iPhone'u mikrofon haline getiren bir uygulama ve kurulum için USB kablosudur. Bunun nasıl yapılacağını görelim.

iPhone'u Kablosuz Mac Mikrofonu Haline Getirmek

Gerekenler:

Ücretsiz bir uygulama – Microphone Live

iPhone USB kablosu

iPhone'u Mac Mikrofonu Yapmak

Adım 1

iPhone'unuza Microphone Live uygulamasını indirdikten sonra, iPhone ve MacBook'unuzu USB kablosu ile bağlayın. iPhone'un mikrofonları şarj yuvasının yanında bulunur. En iyi ses için buna dikkat edin.

Adım 2

Şimdi Mac'inize gidin ve "cmd + N" tuşlarına basarak yeni bir Finder penceresi açın. Sol gezinti menüsünde, sık kullanılanlar bölümünün altındaki 'Uygulamalar'a tıklayın.

Aşama 3

'Yardımcı Programlar' / 'Utilities' klasörünü bulmak için aşağı kaydırın. Aynı zamanda Launchpad'inizde veya Spotlight aramanızdan da erişebilirsiniz.

Adım 4

Audio MIDI Setup'ı arayın. Bu uygulama, ses ve MIDI cihazlarını yöneten bir macOS yardımcı programıdır.

Adım 5

Audio MIDI Setup'ı açın ve sol tarafta iPhone'unuzun adını arayın. iPhone'unuzun adının altındaki 'Enable' seçeneğini tıklayın. Böylece iPhone'unuz MacBook'unuzda bir ses giriş cihazı (input) olarak görünmeye başlar.

Adım 6

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Şimdi iPhone'unuza geri dönün ve Microphone Live uygulamasını açın. Giriş ve çıkış seçeneklerini ekranın altında göreceksiniz. Uygulama başlangıçta giriş cihazını iPhone Bottom Mic veya iPhone Alt Mikrofon olarak gösterecek. Ancak bazı Macbook ya da iMac'lerde Front iPhone Mic / Ön iPhone Mikrofonu olarak da görünebiliyor.

Bunun nedeni, cihazınızın muhtemelen farkında olmadığınız bir başka mikrofonu olmasıdır. Genelde Stereo hoparlörler ile yan yana yerleştirilirler.

Adım 7

Uygulamanın sağ alt köşesinde, çıkış cihazı / output menüsünü göreceksiniz. Üzerine bir kez dokunun ve daha önce seçilmemişse Dock Connector'ı seçin.





Adım 8

Sistem Tercihleri'ni launchpad veya Spotlight ile açın ve Sesleri arayın.

iPhone'un artık Mac'iniz için bir giriş aygıtı olarak kullanılabilir olduğunu göreceksiniz. iPhone'u seçin ve işlem tamam. Bu menüden iPhone'un iMac ya da Macbook'unuzda mikrofon olarak çalışıp çalışmadığını kontrol edebilirsiniz. Siz konuşurken ses çubuğu sesinizi gösterir.

Adım 9

Ses kaydetmek için Audacity kullanıyorsanız, iPhone'u giriş cihazı olarak açılır menüde görebilirsiniz.

Adım 10

Şimdi iPhone'unuza geri dönün ve Microphone Live'ı açın. iPhone mikrofonunu etkinleştirmek ortadaki düğmeye basın.

Adım 11

Hepsi bu kadar. Audacity'deki kayıt düğmesine basın ve Mac'inizde iPhone'unuzun mikrofonundan ses kaydetmeye başlayın.

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