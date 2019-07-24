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Üç ay önce Huawei, Android 9 Pie'ı temel alan EMUI 9.1 güncellemelerini alacak 49 akıllı telefon ve tabletin bir listesini yayımladı. Bu telefonlardan dördü zaten işletim sisteminin beta sürümünü kullanıyordu – Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X ve Mate 20 RS Porsche Design.

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10 Huawei Telefona Android 9 Pie Güncellemesi Ulaştı

Huawei bugün 10 akıllı telefonun daha artık EMUI 9.1 güncellemeleri için uygun olduğunu ancak şu anda Çin ile sınırlı olduğunu duyurdu: Huawei Mate 10, Mate 10 Pro, Mate 10 Porsche Design, Mate RS Porsche Design, P20, P20 Pro, nova 3, Honor 10, Honor V10 ve Honor Play.

Huawei fanları tarafından tespit edilen duyuruya göre Android 9 Pie güncellemesi flash belleğin okuma ve yazma performansını yaklaşık yüzde 20 oranında iyileştiren EROFS dosya sistemini getiriyor. Ayrıca yeni dosya sistemi güncellemeden sonra dosya sıkıştırma özelliğini geliştirerek 2 GB'a kadar depolama alanını boşaltıyor.

GPU Turbo 3.0

GPU Turbo 3.0 güncellemenin bir diğer önemli konusu. Uzun oyun oturumlarında oyun deneyimini ve batarya performansını daha da arttırmayı amaçlayan oyunculara yönelik başarılı bir özellik olacak.

Daha önce de belirtildiği gibi, duyuru yalnızca bu telefonların Çin sürümlerini kapsıyor. Bu nedenle güncellemenin Türkiye gibi diğer ülkelerde ne zaman çıkış yapacağını bilmiyoruz. Yine de birkaç haftadan fazla sürmeyebilir.

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