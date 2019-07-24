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OnePlus 5 ve özellikle de OnePlus 5T tüm zamanların en beğenilen Android modellerinden biri oldu. Şirkette bunu göz ardı etmiyor ve cihazlarını bugün bile güncellemeye devam ediyor. En yeni güncellemeye göre OnePlus 5 ve 5T ekran kaydetme ve Fnatic Mod adında iki özelliğe sahip oldu. İkincisi OnePlus 7 Pro'da bulunan bir işlev ve doğrudan oyun performansını geliştiriyor.

OnePlus 5 ve 5T'nin Oyun Performansı Fnatic Mod ile Artıyor

OnePlus, bugün erken saatlerde önceki amiral gemisi akıllı telefonlarından ikisi olan OnePlus 5 ve 5T'nin önümüzdeki birkaç gün içinde önemli bir güncelleme alacağını duyurdu. OxygenOS 9.0.7 olarak adlandırılan güncelleme bir çok yeni özellik ve iyileştirmenin yanı sıra çok gerekli olan hata düzeltmelerini de beraberinde getiriyor.

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Her şeyden önce en son OxygenOS güncellemesi OnePlus 5 ve 5T kullanıcılarının Ayarlar / Düzenle / Ekran Kaydedici'de bulabileceği Ekran kaydetme özelliğini getiriyor. OnePlus ayrıca Ayarlar / Yardımcı Programlar / Hızlı yanıt seçeneğine gidilerek erişilebilen yatay modda hızlı cevap verme seçeneği eklemeye karar vermiş.

Resmi değişiklikte bazı genel hata düzeltmelerinden ve sistem iyileştirmelerinden de bahsediliyor. Ancak bunların genel kullanımda fark edilip edilmeyeceğinden emin değiliz. Ancak OnePlus 5 ve 5T oyuncularını hedef alan yeni Fnatic modun kesinlikle fark yaratacağından eminiz. Yeni özellik Ayarlar / Yardımcı Programlar / Oyun modundan etkinleştirilebiliyor. Fnatic mod tüm CPU gücünü oyuna odaklıyor, diğer uygulamaların ağ erişimini en aza indirerek gecikmeyi azaltıyor ve oyun esnasında bildirimleri sessize alıyor.

Yeni güncelleme hem OnePlus 5 hem de 5T telefonlarını etkileyen Hızlı Arama ile ilgili bir sorunu da düzeltiyor. OTA güncellemesi kademeli olarak yayınlanmakta ve Türkiye'deki cihazlara gelmesi birkaç gün daha alabilir. Görünüşe bakılırsa OnePlus telefon satın almak bugünlerde daha avantajlı görünüyor.

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