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2019'da telefonda en iyi kod öğrenme uygulamalarına yer verdik. Programlama, bilgisayar bilimlerinin bir dalıdır ki burada masaüstü, mobil veya web uygulamaları yazmayı öğrenirsiniz. Çoğu kurum ve okul öğrencilere C, C++, Java, Python, PHP ve SQL öğretiyor. Ancak başarılı bir programlama kariyerine sahip olmak istiyorsanız sadece üniversite eğitimi yeterli değil.

2019'da Telefonda En İyi Kod Öğrenme Uygulamaları

SoloLearn

SoloLearn C++, Java, Python, SQL, CSS, HTML, C # ve daha birçok dil öğrenmek için en popüler Android uygulamasıdır. Bu uygulamaya başlamak için, FB veya Google hesabınızla giriş yapmanız gerekir. Hesabınız hazır olduğunda, programlama dillerinin listesini gösteren güzel bir kullanıcı arayüzü göreceksiniz. Öğrenmek istediğiniz dili seçin. Şimdi bir konu listesi göreceksiniz. Listeden bir konu seçin.

İlk başta, 1. dersten geçmelisiniz. Bu bölümü tamamladığınızda, uygulama bilginizi sınamak için bir dizi soru görüntüleyecektir. Bu testte iyi puan alamazsanız, bölüme bir kez daha bakın. Uygulama, diğer kullanıcılarla çeşitli sorunları tartışabileceğiniz bir foruma sahiptir.

Programming Hut

PH programlama dillerini öğrenmek için bir üst düzey bir uygulama. Geliştiricisine göre bu uygulama ile 18 dile kadar ustalaşabilirsiniz. SoloLearn'ün aksine PH, kullanıcılardan uygulamaya giriş yapmalarını istemez.

Programming Hub'ın giriş arayüzünde kullanıcılar öğrenmek istedikleri dilleri seçer. Bu uygulama size kod snippet'lerini ve çıktılarını görüntüleyerek programlama öğretir. Aldığınız kurslara çevrimdışı modda erişebilirsiniz.

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Learn Programming

Learn Programming yukarıdaki PH ve SL'den farklı bir uygulamadır. Yukarıdaki iki uygulama gibi bireysel dersler içermez. Uygulama programlama işlevlerinin, veri türlerinin, anahtar kelimelerin ve tanımların bir listesini gösterir. Listenin en üstünde bir arama kutusu bulacaksınız.

Enki

Enki, JavaScript, Python, Java, GIT, CSS ve Linux öğreten güzel bir uygulama. Uygulamayı kullanmaya başlamak için en az 2 konu seçmelisiniz.

Enki uygulaması dersleri dört kategoriye ayırır – yeni, aşina, kendine güvenen ve uzman. Hatırlatıcı özelliği öğrenme alışkanlığınızı geliştirmenizi sağlar.

AIDE

AIDE, Java ve Android becerilerinizi test etmek için harika bir uygulama. Cep telefonu üzerinde projeler oluşturmanıza ve kodlarınız test etmenize veya hata ayıklamanıza izin veren mini bir editöre sahip. Test kodunun yanı sıra, uygulama kodlarını değiştirerek programlama becerilerinizi geliştirebilirsiniz.

Stack Exchange

Stack Exchange size 10 milyondan fazla programlama sorusuna ve cevaplarına erişmenizi sağlayan bir uygulamadır. Sorular yeni başlayanlar ve aynı zamanda deneyimli programcılar tarafından yayınlanmaktadır.

Stock Exchange'e giriş yaptığınızda ücretsiz soru göndermenize olanak tanınır. Bu uygulamaya bir FB, Google, OpenId hesabıyla giriş yapabilir veya bir şifre, kullanıcı adı ve e-posta adresi girerek yeni bir hesap açabilirsiniz.

Stack Exchange çok sayıda aktif kullanıcıya sahip olduğundan, sorunuzun bir saat içinde yanıtlanması normaldir.

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