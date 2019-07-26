Android'de Firefox mu Opera mı? En İyi Chrome Alternatifi Hangisi?

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Android dünyasında tarayıcı savaşları şiddetleniyor. Mozilla sonunda Firefox Fenix adında yepyeni bir Android tarayıcı yayınladı. Şu anda beta aşamaında ancak Firefox'un mobil platformdaki geleceğine dair önemli ipuçları veriyor. Diğer yandan Opera var ve o da en popüler Android tarayıcılardan. Öyleyse şimdilerde hangisi daha iyi?

Android'de Firefox mu Opera mı?

Bu yazıda, hangi tarayıcının Google Chrome'a daha iyi bir alternatif olduğunu görmek için Firefox ile Opera'yı karşılaştıracağız.

UYGULAMA BOYUTU

Google Chrome, her Android cihazında varsayılan tarayıcıdır. Kutudan yaklaşık 14 MB yer kaplayan sistem uygulamaları ile birlikte gelir. Firefox yaklaşık 58 MB alır ve Opera cihazda 34 MB alan gerektirir.

KULLANICI ARAYÜZÜ

Google Chrome büyük akıllı telefonlarda sinir bozucu olan üst çubuk gezinme menüsünü kullanıyor. Menülerde gezinmek için baş parmaklarınızı uzatmanız gerekir.

Firefox bu tarafta gelişti. UI şimdi minimal ve ana sayfa önceki sürüme kıyasla daha yerleşik. Uygulama, üstte bir arama çubuğu ve altında sekmeleri görüntülüyor.

Varsayılan sayfadan sekmelere, arama çubuğuna ve koleksiyona erişmenize izin veriliyor. Sekmeler, adres çubuğu ve sayfalarla ilgili diğer işlevler arasında geçiş yapma özelliği en altta sunulur.

Opera'nın kullanıcı arayüzü daha eski moda. Genelde yuvarlak köşeleri benimseyen Firefox'un aksine, Opera kare simgeleri kullanıyor.







ÇOKLU SEKMELİ MENÜLER

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Firefox bir seferde daha fazla içerik gösterdiği için daha kullanışlıdır. Yeni tasarım web adresinin kısa adını gösteren küçük sekmeler kullanıyor. Tek sorun belki de aynı zamanda koleksiyonlar ve arama kutusunu da gösteriyor olması. Bu biraz dikkat dağıtıyor.

Opera, son birkaç yıldan beri kart stili arayüze takıldı. Tarayıcıya yeni sekmeler eklediğinizde yatay kaydırma çubuğuyla büyük kart stilinde görütüleniyor. Bu stil daha az içerik gösteriyor ve sekmeler arasında sürekli kaydırmayı gerekiriyor. Yani en iyi çözüm değil.

Google Chrome ise birçok sekme gösteriyor. Şu anda, sekmeleri Safari'ye benzer benzer bir dikey menüde gösteriyor.

EŞİTLEME ÖZELLİKLERİ

İçeriği bir platformdan diğerine senkronize etmek, herhangi bir tarayıcı için çok önemli bir işlevdir. Üç tarayıcı da bu özelliğe sahip.

Chrome, verileri platformlar arasında senkronize etmek için Google Kimliği'ni kullanır. Her dijital platformda destekleniyor. Firefox da yer imlerini, geçmişi ve koleksiyonları bir platformdan diğerine senkronize edebiliyor.

Firefox ile ilgili tek sorun şirketin diğer platformlarla hızlı içerik paylaşımı için Firefox Send adında ayrı bir hizmet sunması. Hizmet yeni tarayıcıda yerleşik olmalıydı.

Opera da aynı yolu izler. Opera Touch, içeriği mobil cihazdan PC'ye hızlıca paylaşan mükemmel bir My Flow işlevi sunar. Ancak işlev yine tarayıcıya gömülü değil.

ARAMA MOTORU

Üç tarayıcı da Google'ı varsayılan arama motoru olarak seçiyor.

Chrome, değiştirmek istemeniz durumunda Bing, Yahoo ve DuckDuckGo'dan seçim yapmanızı sağlar. Firefox, Amazon, Twitter ve Wikipedia arasında da arama seçeneği sunuyor. Opera, eBay ve Wikipedia'yı da içeren en büyük arama motoru listesine sahip.

EKSTRA FONKSİYONLAR

Opera, özellikler açısından bir adım önde. Opera tarayıcısı, bir temayı değiştirmenize, UI öğelerini Ayarlar menüsünden ayarlamanıza, yerleşik reklam engelleyici kullanmanıza, Opera VPN kullanmanıza, otomatik gece modunu ayarlamanıza ve bir şifreleme cüzdanı kullanmanıza olanak tanır.

Opera ayrıca otomatik şifre doldurma işlevi ve haber entegrasyonu sunar.

Firefox eklenti desteğine sahip. Diğer tarayıcılarda bulunan kaydedilmiş sayfalara benzeyen koleksiyon özelliği de var. Firefox aynı zamanda koyu temayı destekler. Reklam engelleyici yerleşiktir ve bu nedenle rahat okuma sağlar.

Google Chrome, sayfadaki bazı kelimeleri bulmanıza izin verir ve ayrıca bir web sitesini doğrudan ana ekrana kısayol olarak ekleyebilirsiniz. Chrome muhtemelen reklam engelleme seçeneği bulunmayan tek tarayıcı.

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