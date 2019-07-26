Apple Intel'in Bir Kısmını 1 Milyar Dolara Satın Alıyor

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Apple, uzun süredir akıllı telefon modemleri tarafında Qualcomm'a olan bağımlılığını azaltmak istiyordu. Birkaç yıldır iPhone'larında Qualcomm yerine Intel parçalar kullanmaya başladı. Ancak birkaç ay önce Apple ve Qualcomm arasındaki modem anlaşması Intel'i kötü etkiledi. Intel, Apple için hazırlıklarını yaptığı 5G modem işini sırada başka bekleyen müşteri olmadığından yarıda kesmek zorunda kaldı.

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Apple şimdi garip bir şekilde Intel'in akıllı telefon modem üretim hattını satın alıyor. Apple, bu yılın dördüncü çeyreğinde gerçekleşmesi beklenen işlem için Intel'e 1 milyar dolar ödeyecek. Mobil modemler üzerinde çalışan yaklaşık 2.200 Intel çalışanı, fikri mülkiyet, ekipman ve kiralama ile birlikte Apple'a katılacak.

Anlaşma tamamlandıktan sonra, Apple, Intel'den edindikleri de dahil olmak üzere, hücresel standartlar için protokollerden modem mimarisine ve işletimine kadar 17.000'den fazla kablosuz teknoloji patentine sahip olacak. Intel, PC'ler, IoT cihazlar ve otonom araçlar için modem geliştirmeye devam edecek – akıllı telefonlar hariç.

Böylece Apple'da büyük bir modem geliştirme ekibi kurulacak. Apple uzun yıllar iPhone'larda kullanılacak Qualcomm'a rakip kendi modem çözümlerini hazırlayabilecek. Kimileri bunun iPhone fiyatları için olumlu bir yansıma olacağını düşünebilir, ancak sadece Apple'ın kar marjını artıracaktır.

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