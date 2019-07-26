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Huawei mart ayında Huawei P30 serisini piyasaya sürdükten sonra, Huawei Tüketici İş CEO'su Richard Yu önemli bir basın toplantısı gerçekleştirmişti. Toplantıda yeni katlanabilir cihaz Huawei Mate X hakkında konuşulmuş ve cihazın iddialı yanlarından bahsedilmişti. Huawei Mate X bilindiği üzere geleceğin telefonlarına bakış atmamızı sağlıyor. Aynı zamanda Galaxy Fold için ana rakip durumunda. Fiziksel klavyeli telefonlardan akıllı telefonlara ve şimdiyse katlanabilir telefonlara geçiyoruz. Cihazın ilk canlı görüntüleri bu anlamda ortaya çıktı.

Huawei Mate X İlk Kez Canlı Görüntülendi

Mate X önümüzdeki eylül ayında çıkış yapıyor. Şirket bu zamana kadar cihazın sadece işlenmiş görüntülerini paylaşmıştı. Ancak Çinli medya mensupları CEO'yu Shenzhen Uluslararası Havaalanında kendi Huawei Mate X'iyle yakalamayı başardı. Cihazın piyasaya çıkış tarihi hakkında soru alan Huawei CEO'su bununla ilgili olarak kesin tarih vermekten kaçındı.

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Katlanabilir tablet / telefon Mate X bir süre önce TENAA tarafından onay aldı. Bu bir cihazın çıkış yapmadan önce yerine getirmesi gereken son adımlar arasında yer alıyor.

Ayrıca diğer raporlarda cihazın son test aşamalarını da tamamladığı belirtilmişti. Buna göre Mate X Ağustos ayının başlarında önce Çin'de satışa sunulabilir. Türkiye gibi pazarlara girmesi ise biraz daha zaman alabilir.

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