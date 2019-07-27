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Samsung Galaxy A50, Haziran ayında en önemli güncellemelerden birini aldı. Haziran ayında, süper yavaş çekim ve QR kod desteği ile kameraya özel bir Gece Modu işlevi kazandı. Bu tür zengin özelliklere sahip olan ilk orta sınıf Samsung A serisi akıllı telefon oldu Samsung şimdi Temmuz ayındaki güvenlik düzeltme ekiyle gelen yeni bir güncelleme yayınlıyor ve bu kez cihazın kamera özelliklerini ve kamera kalitesini yükseltiyor. Değişikliğe göre, telefon kamerasının görüntü kalitesi artacak. Samsung'un 189.28 MB boyutunda olan ve şimdi piyasaya sürülmeye başlayan yeni ürün yazılımı A505FDDU2ASG4 koduna sahip.

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Samsung Galaxy A50 Önemli Bir Güncelleme Alıyor

Mayıs ve Temmuz güncellemelerinde paylaşılan değişiklik listesinde yer verilmemesine rağmen birçok kullanıcı güncellemeden sonra Galaxy A50'nin fotoğraf kalitesinin iyileştiğini söylemişti. Bu güncelleme bir kez daha kamerayı iyileştiriyor ve bunun yanı sıra gelişmiş Wi-Fi bağlantı özellikleriyle geliyor. Ayrıca, QR Scanner kısayolu artık bildirim paneline eklenmiş durumda.

Samsung Galaxy A50 Samsung'un birçok ülkede en popüler akıllı telefonlarından biri. Oldukça iyi satıyor ve şirket bu nedenle telefonu daha da iyileştirmeye çalışıyor. En son Night Night yazılımı güncellemesi bunlardan biriydi.

Yeni sürüm şimdi sadece Hindistan'da sunuluyor ve yakında Türkiye gibi diğer ülkelere de gelebilir. Yeni sürümü kontrol etmek için, Ayarlar> Yazılım Güncelleme'ye gidin ve ardından İndir ve Yükle düğmesine basın. Ancak bunun için önce birkaç hafta beklemeniz gerekecek.

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