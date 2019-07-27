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Birçok telefon arama engelleme için yerleşik çözümler sunar. Bazıları yerel aramaları engeller. Bazılarıysa yurt dışından gelen aramaları engelleyebilir. Yazımızda bilmeniz gereken tüm adımlara yer verdik.

Yurt Dışından Gelen Aramaları Engellemek

Android

Terminolojinin operatöre bağlı olarak biraz değişebileceğini unutmayın, ancak genel olarak oldukça standart adımlardır:

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Telefonunuzun Ayarlar'ında Arama Ayarları'nı bulabilirsiniz. Eğer genel ayarlarda görünmezse Telefon uygulaması ayarlarından arama ayarlarına erişmeniz gerekebilir.

Arama Ayarları'nda, Numara Engelle 'ye dokunun.

'ye dokunun. Burada sizi aramasını istemediğiniz yurt dışı numaralarını engelleyebilir veya bilinmeyen tüm aramaları engelleme seçeneğine geçiş yapabilirsiniz. Rehberinizde olmayanlar otomatik olarak engellenir.

iOS

Telefonunuzda yeni bir kişi oluşturun. Engellenmesini istediğiniz numaraları bu kişiye ekleyin. Bu kişiyle ilişkili tüm numaralar engelleneceği için istediğiniz kadar ekleyebilirsiniz.

Ayarlar'dan yeşil Telefon simgesine dokunun.

simgesine dokunun. Aşağı kaydırın ve Aramalar ve ardından Engellenenler öğesine dokunun.

ve ardından Engellenenler öğesine dokunun. Şimdi Yeni Ekle'ye dokunun ve daha önce oluşturduğunuz kişiyi seçin. Bu kişiye "Uluslararası Numaralar" veya neden engellendiğini hatırlamak için benzer bir ad vermek iyi bir fikirdir.

Uygulama kullanarak engellemek

Sahip olduğunuz üçüncü seçenek, arama engelleme için özel olarak tasarlanmış bir uygulamayı kullanmaktır. Birçok kullanıcı ülke kodlarını engelleme özelliği olduğundan bu uygulamaların daha en iyi bir seçenek olduğunu görecektir.

Android

Android cihazlarda çağrı yönetimi için en iyi uygulamalardan biri, Call Blacklist'tir. Adından da anlaşılacağı gibi, bu uygulama telefonunuzda engellenecek numaraların bir "kara listesini" oluşturmanıza olanak tanır. Herhangi bir ülkeden gelen aramaları engellemek için ülke kodlarını girebilirsiniz (+50,+30 gibi)

iPhone

iPhone'da ise Call Control seçeneğiniz var. Üstteki uygulamadaki aynı özelliklerin çoğu bu uygulamada bulunur. Uygulamaların her ikisi de mağazalarda ücretsiz.

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