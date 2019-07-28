Redmi Note 7'de Ekran Görüntüsü Almak

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Xiaomi Redmi Note 7'de ekran görüntüsü alma adımlarından bahsedeceğiz. Ekran görüntüleri oyunda alınan en yüksek skoru kaydetmek ve paylaşmak, Facebook gibi sosyal ağlardaki dikkate değer konuşmaları paylaşmak, bir sorunu bildirmek veya ekranınızda gördüğünüz bir şeyi birine göstermek için idealdir. Bu yazıda Redmi Note 7'de ekran görüntüsünü almanın 3 farklı yolunu ele alacağız.

Redmi Note 7'de Ekran Görüntüsü Alma Yöntemleri

Yöntem 1: Donanım tuşlarını kullanarak Redmi Note 7 Pro'de ekran görüntüsü alın.

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Yakalamak istediğiniz ekrana gidin.

Görüntüyü tam olarak istediğiniz gibi ayarlayın.

Sesi Azalt ve Güç düğmesini aynı anda basılı tutun.

Ekran yanıp sönecek ve kamera deklanşörünün sesini duyacaksınız (Telefonunuzun sesi etkinse).

Ekran görüntüsü Galeri'ye kaydedilecek.

Yöntem 2: Redmi Note 7'de ekran görüntüsü düğmesini kullanmak

Hızlı menüye ya da bildirim paneline erişin.

Ekran görüntüsü düğmesini bulacaksınız.

Üzerine dokunun.

Ekran görüntüsü alınacak.

Yöntem 3: Üç parmakla kaydırma hareketini kullanarak Redmi Note 7'de ekran görüntüsü alın

Ekranı kaydetmek istediğiniz yerdeyken, üç parmağınızı kullanarak aşağı kaydırın.

Ekran görüntüsü yakalanacak.

Yöntem 4: Kaydırarak ekran görüntüsü almak (Scroll)

Ekranının tamamını kaydetmek istediğiniz sayfaya gidin.

Ardından, daha önce belirtilen yöntemlerden birini kullanarak ekran görüntüsünü alın.

Ekranın sağ üst köşesinde beliren ekran görüntüsüne dokunun.

Şimdi ekran görüntüsünün sol alt köşesinde bulunan "Kaydırma / Scroll" simgesine dokunun.

Hepsi bu kadar!

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