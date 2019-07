REKLAMLAR



Samsung Galaxy A50 Android Pie işletim sistemi üstüne kurulu One UI ile birlikte geliyor. Birçok kullanışlı özelliğe sahiptir. Bunların birçoğu diğer Samsung telefonlarda bulunmaktadır ancak bazıları özeldir. İşte kullanışlı Samsung Galaxy A50 ipuçları ve püf noktaları.

Samsung Galaxy A50'nin Az Bilinen En İyi Özellikleri

Galaxy A50'de uygulamaları nasıl gizlerim?

One kullanıcı arayüzü, uygulamaları Uygulama Çekmecesi'nden gizleme seçeneği sunan kullanışlı bir özelliğe sahiptir. Bunu etkinleştirirseniz, istediğiniz uygulama uygulama çekmecesinde gösterilmez. Ancak, uygulama araması yaparak hala erişebilirsiniz. Etkinleştirmek için:

Ana ekranda uzun basın.

Ana Ekran Ayarları üzerine dokunun.

Başlatıcı ayarlarından Uygulamaları Gizle'yi seçin.

Şimdi gizlemek istediğiniz uygulamaları seçin.

Uygula üzerine dokunun.

Uygulama, uygulama çekmecesinden gizlenecek.

Galaxy A50'de nasıl 25 MP fotoğraf çekilir?

Varsayılan olarak, fotoğraflar A50'de 12 Megapiksel olarak yakalanır. Bununla birlikte, kamera sensörü 25 MP fotoğraf çekebilir. Etkinleştirmek için,

Kamera uygulamasını açın.

En Boy Oranı simgesine dokunun.

3:4H seçeneğini seçin.

Şimdi fotoğraflar 25 MP'de çekilecek.

Galaxy A50'de Motion Gesture nasıl etkinleştirilir / devre dışı bırakılır?

Galaxy A50 pek çok kullanışlı hareketle geliyor. Bazıları varsayılan olarak etkindir. Ancak diğer gesture'ları etkinleştirmek veya bazı hareketleri devre dışı bırakmak istiyorsanız,

Ayarlar -> Gelişmiş özellikler -> Hareketler bölümüne gidin.

Mevcut tüm hareketleri burada göreceksiniz.

Kaydırıcıyı sola veya sağa hareket ettirerek hareketleri devre dışı bırakabilir veya etkinleştirebilirsiniz.

Galaxy A50'de iki WhatsApp hesabı nasıl kullanılır?

Samsung'un en yeni telefonları dual messenger denen bir özellik ile birlikte geliyor. Aynı mesajlaşma uygulaması için iki ayrı hesap kullanabilirsiniz. Örneğin, iş için 1, aile ve arkadaşlar için bir tane. Bunu kullanarak Galaxy A50'de iki Whatsapp hesabına (iki farklı numaralı) sahip olursunuz. Her hesap için farklı kişiler seçebilirsiniz:

Ayarlar → Gelişmiş özelliklere gidin.

Dual Messenger üzerine dokunun.

Dual Messenger ile uyumlu uygulamaların bir listesi görüntülenecektir.

Whatsapp'ın yanındaki tuşu açın.

Yasal Uyarı'yı ​​okuyun. Devam etmek için Onayla üzerine dokunun.

Yükle üzerine dokunun. Seçilen uygulama için şimdi ikinci bir simge ana ekranınızda görünecektir. Kopyalanan ikinci uygulamada tamamen farklı bir hesap kullanabileceksiniz.

Her Zaman Açık Ekran / Always On Display'i özelleştirmenin yolları nedir?

Birkaç seçenek var. Saat ve bildirim ayrıntılarını özelleştirebilirsiniz. Her Zaman Açık Ekran özelliğine buradan erişebilirsiniz. Ayarlar -> Ekranı kilitle -> Her Zaman Açık Ekran / Always On Display'i seçin.

Galerideki resimleri Galaxy A50 ana ekranında görüntülemek

Galeri'deki bir resmi ana ekranda duvar kağıdı veya kilit ekranında ayarlamak isterseniz, aşağıda verilen adımları izleyin.

Galeriyi açın.

Duvar kağıdı olarak ayarlamak istediğiniz resmi seçin.

Görüntüye girdikten sonra menüye dokunun (üç nokta gibi görünür).

Duvar kağıdı olarak ayarla öğesine dokunun.

Nerede ayarlamak istediğinizi seçin: Sadece Ana ekran, sadece Kilit Ekranı veya Ana Ekran ve Kilit Ekran'ı.

