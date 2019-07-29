REKLAMLAR



En yenilikçi telefon markası Oppo yine sıra dışı bir tasarımla karşımızda. Kısa süre önce ekran içi ön kameralı bir telefon gösteren şirket, şimdi 88 derece eğimli ekranı olan ve yanlarında düğme bulunmayan bir cihaz hazırladı. Şelale (Waterfall) ekran olarak adlandırılıyor ve üst ve alt kısımdaki küçük çerçevelerle %100 ekran-gövde oranına yaklaşıyor.

REKLAMLAR



Oppo'nun Aşırı Kıvrımlı Şelale Ekran Tasarımı ile Tanışın

Görüntüler şirketin genel başkanı Brian Shen'in kişisel Weibo hesabı üzerinden gönderildi. Birkaç dakika sonra ise çeşitli blogcular ve medya temsilcileri cihazla ilgili deneyimlerini ve videolarını anlattıkları sosyal medya paylaşımları yaptılar.

Yeni ekran Oppo Find X'teki panelden daha dar. Bununla beraber ne yazık ki cihazın arka kısımı göremiyoruz. Bu nedenle herhangi bir düğme olup olmadığını bilmiyoruz. Dikey kıvrımlı bu ekranın OLED olduğu belirtiliyor.

Bir çeşit geçişli Mor-Mavi renge sahip görünüyor, bu yüzden Oppo'nun Find veya Reno serisi adı altında sunulacak bir cihaz olabilir.

Telefonun ne zaman piyasaya çıkacağını bekleyip görmek zorunda kalacağız, ancak şirketin ilk ekran altı kameralı telefonu ile beraber büyük heyecan uyandıracağa benziyor.

Oppo iki yıl önce dünyanın ilk üstten açılır kameralı telefonu Oppo Find X telefonunu tanıttı. O zamana göre büyük bir gelişmeydi. Ancak cihaz neredeyse yalnızca Asya'da satıldı.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum