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Royole FlexPai, sınırlı miktarlarda da olsa, piyasada satılan ilk katlanabilir akıllı telefon oldu ve Galaxy Fold'u solladı. Ve şimdi, JerryRigEverything'den Zack, her zamanki işkence testlerinden birini yapıyor ve cihazın dayanıklılığını test ediyor. Dünyanın ilk katlanabilir telefonu FlexPai'nin açılış fiyatı 1.300 doların biraz üzerindeydi. Dolayısıyla çok az insan bunu satın alabildi.

Dünyanın İlk Katlanabilir Telefonu Dayanıklılık Testinde

Her neyse, daha önceki haberlerimizden tahmin ettiğiniz gibi, ekranın yüzeyi camdan yapılmadığından çizilmelere karşı oldukça hassas yapıda. Esnek plastik, tırnaklarınızla bile kolayca zarar görebiliyor. Katlanabilir olduğundan ekran koruyucusu yok. Yani durum oldukça vahim. Peki test nasıl son buldu? Aşağıdan izleyin!

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Ekran bir yana, konu katlanma olduğunda, bu şey gerçekten oldukça dayanıklı. Zack cihazı yanlış yoldan bükmeye çalıştığı için doğal olarak, menteşeyi kırdı. Ekran, pikseller veya dokunmatik panelin kendisinde belirgin bir hasar olmamasına rağmen, bir süre bozulmadan çalışmayı sürdürdü. Ancak bükülmemesi gereken çok sayıda noktasının zorlanmasının ardından ekran resmen pes etti. Pikseller öldü ve panel dokunuşlara cevap vermedi.

Testi geçemese de, ilk bşata düşündüğümüz kadar sefil şekilde başarısız olmadı. Çizilmelere yatkın paneli olmasına rağmen dünyanın ilk katlanabilir telefonu FlexPai beklediğimizden daha dayanıklı olan güvenilir bir cihaza benziyor.

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