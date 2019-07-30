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Honor 8X akıllı telefonunu hemen herkes bilir. Ülkemizde en çok satan orta sınıf telefonlardan biridir. Uzun pil ömrü, güçlü işlemcisi, büyük ekranı ve cam gövdesi var. Tüm bunların yanında fiyatı da şaşırtıcı derecede uygun seviyede. Cihaz dünyada da büyük beğeni topladı. Dolayısıyla şirket şimdi Honor 9X'i piyasaya sunuyor. Telefon tabiri caizse "ilk dakikasında" yok sattı.

Honor 9X 2 Dakikada 100.000 Adet Satarak Rekor Kırdı

Honor 9X üstten açılır bir selfie kamerası ve Kirin 810 yongaseti ile geliyor ve bugün telefonun ilk flaş satışı tamamlandı. 9X Pro'yu da içine alan tüm 100.000 ünite telefon sadece 2 dakika içinde tükendi. Honor, Honor 8X'i Eylül 2018'de piyasaya sürdüğünde bundan iki kat daha yavaş satmıştı. Bilgiler markanın kendisinden geliyor.

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Honor 9X ve Honor 9X Pro aynı yonga setini ve parmak izi okuyucusunu paylaşıyor, ancak farklı hafıza ve lens sayılarına sahipler. Normal sürüm 4/6 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanı ile gelirken, Pro varyantı 8/256 GB bellek ile satın alınabiliyor. Aynı zamanda bir ekstra kamerası daha var – 8 MP ultra geniş açılı bir lens.



Her iki telefon da Full HD+ çözünürlüğe sahip 6.59 inç LCD ekrana ve hızlı şarj desteği (sadece 10 W) olmayan 4.000 mAh bataryaya sahipler. Şarj yuvası micro-USB yerine USB-C ki bu oldukça iyi bir haber. Fiyatlar modele ve depolamaya bağlı olarak 205 dolar ile 350 dolar arasında değişmektedir. Honor 9X ve 9X Pro'nun bir sonraki satışı tam 7 gün içinde gerçekleşecek.

Telefonların Türkiye'de de satışa sunulması bekleniyor. Ancak çıkış tarihi hakkında henüz bir bilgi yok.

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