Android Auto Baştan Sona Güncellendi, İşte Yeni Özellikleri

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Google bugün Android Auto'yu resmi olarak destekleyen araçlara gelen bir dizi yeni değişiklikle ilgili blog yazısı yayınladı. Buna bakılırsa Android Auto baştan sona güncellendi. Yazılıma eklenen yeni özelliklerine göz atalım.

Android Auto Baştan Sona Güncellendi, İşte Yeni Özellikler

Öncelikle Auto'nun artık yeni bir uygulama başlatıcısı var. Aynı anda daha fazla uygulamayı gösterebilcek şekilde düzenlenmiş. En sık kullanılan uygulamalar üst satırda bulunabiliyor. Ek olarak, yeni Google Asistan rozetleri gözlerinizi yoldan ayırmanıza gerek kalmadan takvim veya haberler hakkında uygun bilgiler verecek.

Android Auto'ya bağlandıktan sonra, cihazınız artık hangi şarkı veya podcast daha önce çalındıysa otomatik olarak devam edebiliyor. Uygulamanın Android Auto ile uyumlu olması gerekli.

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Google'dan daha önce bir hedef hakkında sorgulama yaptıysanız, bu sorgu otomatik olarak haritalar uygulamasını dolduracak ve bağlanır bağlanmaz otomatik olarak navigasyona başlanacak.

Yeni gezinti çubuğu artık öncekinden daha çok bilgi veriyor. Sadece bu da değil, aynı zamanda navigasyon sırasında burada müzik kontrollerini bulacaksınız. Aynısı bunun tersi için de geçerli: Müziklere bakarken, navigasyon talimatlarınız çubuğun üzerinde görünecek.

Şimdi cevapsız bildirimleri kontrol etmek için özel bir düğme var. Burada, cevapsız mesajları çalabilir, mesajları sesli olarak cevaplayabilir veya cevapsız aramaları tekrar arayabilirsiniz.

Son olarak, Android Auto şimdi daha geniş ekrnalarda kullanıcı arayüzünü yeniden boyutlandırıyor. Şu anda standarttan daha geniş olan ekranlarda arayüzde çok fazla kullanılmayan alan var. Güncelleme, alanı daha iyi kullanacak ve genel görünürlüğü iyileştirecektir.

Bu güncelleme başlangıçta Android Auto için resmi desteği olan araçlar için geçerli olacaktır. Android Auto'nun akıllı telefon sürümü bu değişikliklerle güncellenmeyecek. Android Auto uygulaması ileride Google Assistant'ın sürüş modu halini alacak.

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