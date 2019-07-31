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Görünüşe göre şu anda "yüz değiştirme" çağına girmiş bulunuyoruz. "Qiao Biluo" olarak bilinen bir popüler Çinli vlogger'ın binlerce hayranının düşündüğünden on yıl daha yaşlı olduğu ortaya çıktı. Olay geçtiğimiz hafta canlı yayın sırasında yaşanan teknik bir aksaklık sonucu öğrenildi. Yayıncının yüz filtresi kullandığı ortaya çıktı. Çinli hayranlarının "sevimli tanrıça" olarak adlandırdığı uzun saçlı genç yayıncı aslında yaşlı bir kadındı.

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Canlı Yayıncı Kendini Genç Göstermek İçin Filtre Kullanırken Yakalandı

Olay, Twitch'e benzeyen popüler bir canlı yayın platformu olan Douyu'da, yayıncı başka bir kullanıcıyla ortak yayındayken yaşandı. İzleyenler Qiao Biluo'yu filtresini kapatmaya ve gerçek yüzünü göstermeye çağırmaya başladı. Yayıncı ise bunu fırsat bilerek eğer hayranları daha yüksek bağışlar gönderirse yapacağını söyledi. "100.000 yuan değerinde (veya 11.950 dolar) bağış alana kadar yüzünü gostermedi. En büyük bağış 5.000 doların üzerindeydi. Ancak bir noktada, filtre bozuldu ve perdenin arkasındaki adam (veya bu durumda, kadın) ortaya çıktı. İnsanlar hızlıca VIP odasını terk etmeye başlayana dek yayıncı bunu fark etmedi. Açığa çıkma anının görüntüleri YouTube'a yüklendi.

Olay, Çin sosyal medyasında viral hale geldi ancak filtreleri kullanma eylemi, ülkenin canlı yayın topluluklarında yaygın bir uygulamadır. South China Morning Post tarafından yayınlanan bir belgesel, tamamen farklı yüzler oluşturmak için makyaj ve filtreler kullanan popüler canlı yayıncıları ortaya çıkarmıştı. Hatta bazıları sahte köprücük kemiği ve abs yapmak için ağır makyaj kullanıyor. Etkili internet kişilikleri arasındaki bu tür AR denemeleri yaygın ve sadece Çin'e özgü değil. Instagram'da güzel görünmek için ağır filtreler kullandığını itiraf edenler var.

Amerikalı YouTube makyaj sanatçısı Tati Westbrook'un eğitim videoları sırasında filtreler kullandığı biliniyor. Bir İngiliz makyaj sanatçısı Kadeeja Sel Khan, Instagram fotoğraflarını kapsamlı şekilde düzenlediğini itiraf etti. Filtreler daha yaygın hale geldikçe algılanması daha kolaylaşabilir. Bu da geri tepmeye yol açabilir.

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