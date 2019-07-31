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Spotify'da müzik gizleme işlevi hakkında bilgiler vermek istedik. Spotify'da müzik gizleme merak edilen konular arasında yer alıyor. Zira bu özellik sayesinde çalınan müziği arkadaşlarınız görmüyor.

Spotify'da Müzik Gizleme Hakkında Bilgiler

Spotify'daki etkinliğinizi gizlemek için üç seçeneğiniz var:

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Dinleme etkinliği: Bu seçeneğin devre dışı bırakılması, oynatma listelerinden, istasyonlardan albümlere ve diğer her şeye kadar Spotify'daki tüm dinleme etkinliklerinizi kapatır.

Gizli oturum: Bu seçeneğin etkinleştirilmesi, Spotify'ı kapatana kadar çalınan müziği gizler. Ayrıca altı saat boyunca etkin olmazsanız tekrar açılır.

Gizle: Bu seçeneğin etkinleştirilmesi, başkalarının müziğinizi görmesini engeller, ancak yalnızca gizli modun ayarlandığı belirli bir oynatma listesinde ise yarar. Çalma listesinin dışında müzik çalmak, yukarıdaki iki seçenekten birini kullanmadığınız sürece çalınan müziği göstermeye devam eder.

Tüm Dinleme Etkinliğini Kapatma

Uygulamanızın ayarlarında "Dinleme etkinliği" özelliğini kapatarak takipçilerinizin ne dinlediğinizi görmesini durdurabilirsiniz. Spotify'da, alttaki "Giriş" sekmesine ve ardından sağ üstteki dişli simgesine dokunun. Sosyal bölümüne gidin. "Dinleme etkinliği" varsayılan olarak etkin olmalıdır. Kapatın.

Bu özellik kapatıldıktan sonra artık kimse dinleme etkinliğinizi göremez.

Gizli Oturum Başlatmak

Spotify'da "Giriş" sekmesine, ardından sağ üstteki dişli simgesine dokunun. Sonra Sosyal düğmesine dokunun.

Ardından, "Dinleme etkinliği"ni gri hale getirip devre dışı bırakacak" Gizli oturum" seçeneğini açın.

Spotify'ın altında, Gizli Oturum yazan yeni bir siyah bayrak göreceksiniz. Yukarıda bahsedildiği gibi, dinleme aktiviteniz sadece geçici olarak gizlenecektir.

Oynatma Listenizi Gizleyin

İlla tüm etkinliğinizi gizlemeniz gerekmez – bu çalma listesini gizli çalma listesine çevirerek aynı şeyi başarabilirsiniz. Spotify'da, sağ alt kısımdaki "Kitaplığınız"dan listeye erişin.

Birkaç seçenek görünecek "Gizli Yap" düğmesine dokunun. Çalma listenizin artık gizli olduğunu söyleyen bir pop-up görünecek; böylece hiç kimse o çalma listesindeki şarkıları dinlediğinizi görmez.

Çalma listesini tekrar herkese açık hale getirmek için menüye geri dönün ve "Herkese açık yap"a dokunun.

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