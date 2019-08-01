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Asus geçen yıl güçlü Gamers Republic markasını ilk kez bir oyun telefonu yapmak için kullandı. Telefon farklı bir oyun estetiğine sahip güçlü cihazdı. ROG Phone şimdi güncellendi ve ROG Phone 2 ile yeniden piyasaya sürüldü. İlk versiyon oldukça iyi karşılanmıştı ancak nispeten dar demografisi nedeniyle piyasada büyük bir sıçrama yapamadı. Görünüşe göre bu kez işler biraz farklı olabilir.

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Asus ROG Phone 2 Saniyeler İçerisinde Tükendi

Asus ROG Phone 2 yaklaşık iki hafta önce resmi olarak duyuruldu ve sadece birinci sınıf bir çiple değil, canavar gibi büyük 6000 mAh bir batarya ve 120Hz AMOLED ekranla geldi. Telefon hem oyuncular hem de normal akıllı telefon kullanıcılarına hitap ediyor. Bu yüzden kutusundan bolca aksesuar çıkmakta.

Cihaz dün ilk defa satılmaya hazırdı ve ortaya çıktı ki ROG Phone 2 sadece birkaç saniye içinde tamamen tükendi. Çin'in sosyal medya sitesi Weibo'da yayınlanan bir bildiriye göre 10.000'den fazla ROG Phone 2 sadece 73 saniyede satıldı. Bu, akıllı telefon dünyası için çok büyük bir rakam olmasa da, yaklaşık 873 dolara satılan ROG Phone 2 için biraz etkileyici olduğu söylenebilir.

Asus'un belirttiğine göre yeni telefonu için 2,5 milyon rezervasyon aldı ve üretim bu yüzden tam kapasite ile çalışıyor. Ancak üretim yeterli değil ve Asus hacmi artırmak zorunda olacağını söyledi. Böylece daha fazla insan 4, 7 ve 12 Ağustos'ta yapılacak sonraki satışlarda telefona sahip olma şansı bulabilecek.

ROG Phone 2 4 Eylül'de batı pazarlarında (Avrupa ve ABD) piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihazın fiyatı bu bölgelerde 999 dolar seviyesinde olacak. Türkiye'de satılıp satılmayacağı henüz belli değil. İlk ROG Phone Türkiye'de satılmadı.

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