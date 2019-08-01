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Huawei'in bu sonbaharda Mate 30 ve Mate 30 Pro'yu piyasaya sürmesi bekleniyor. Telefonların Mate 20 serisi gibi kare kamera kurulumuna sahip olma olasılığı yüksek ve bir sızıntıya göre, temel seçenekte 40 MP + 40 MP + 8 MP lensler olacak.

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Huawei Mate 30 En Az İki 40 MP Kamera ile Gelecek

40 MP sensör 1 / 1.5 inç boyutunda ve f / 1.6 civarında lens açıklığına sahip olacak, ancak daha da büyük olabilir — f / 1.4 gibi. Ana lens Huawei P30 Pro amiral gemisinde gördüğümüz RYYB piksel yerleşimini destekleyecek. Ayrıca Xperia 1'in Cinema Pro özelliklerine benzeyen Cine lens özelliğini destekleyecek.

Diğer 40 MP kamera ise ultra geniş açılı fotoğraflar için kullanılacak. Bu tür çekimler yapan lensler genellikle en iyi kalitede olmuyor ancak söylentiler doğruysa Huawei bu noktada sürpriz yapacak olabilir. FOV (alan genişliği) 120 derece olacak ve sensör 1 / 1.7 inç boyutunda gelecek. Üçüncü kamera telefoto lensi ve o da 8 MP'lik bir sensörden oluşuyor, ancak bu sefer 5 kat zum destekleniyor. Yani P30 Pro ile bir başka ortak özelliği de bu olacak.

Huawei Mate 30 için diğer söylentiler arasında entegre 5G modem, 55W hızlı şarj desteği ve 10W kablosuz ters şarj var. Kirin 985 yonga seti cihaza güç veren çip olacak. Telefonun çıkış tarihi henüz bilinmiyor.

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