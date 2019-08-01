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Çoğu akış hizmetinde olduğu gibi YouTube TV de sınırlı süreliğine ücretsiz üyelik fırsatlarına sahip. Tipik olarak potansiyel müşterilere 1 aylık ücretsiz deneme süreleri verilir. Bu süre söz konusu hizmete abone olup olmamaya karar vermek için yeterlidir. Ancak YouTube TV'de durum farklıydı.

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YouTube TV'yi 2 Hafta Boyunca Ücretsiz Kullanın

Bununla birlikte YouTube TV sunduğu TV hizmetini denemek isteyenlere yalnızca bir hafta ücretsiz abonelik sunuyordu. Neyse ki şimdi sınırlı bir süre için YouTube TV'yi bir yerine iki hafta boyunca ücretsiz kullanmaya başlayabileceksiniz.

Dikkatli kullanıcılar tarafından tespit edilen promosyona göre müşteriler bugün harekete geçmeleri durumunda iki hafta boyunca YouTube TV kanallarını ücretsiz olarak izleyebiliyorlar. Tek yapmanız gereken "şimdi dene" düğmesine basmak ve söz konusu tarih boyunca özel TV kanallarının tadını çıkarmak. Servise abone olmak ABD'de aylık 50 ABD Dolarına mâl oluyor.

Bu fiyat ile 70'den fazla kanaldaki canlı spor müsabakalarına, haberlere ve şovlara, sınırsız DVR depolamaya, evinizde 6 hesaba erişim ve aynı anda 3 hesapta programı çalıştırma özelliklerine kavuşuyorsunuz.

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