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Harry Potter küresel bir fenomen. Ana kitap ve film bitmiş olsa da, fenomen devam ediyor. Akıllı telefonunuz için yer verdiğimiz en iyi Harry Potter uygulamaları sayesinde bu sihrin bir kısmını avucunuzda hissedebilirsiniz.

En İyi Harry Potter Telefon Oyunları ve Uygulamaları (iOS/Android)

Harry Potter: Wizards Unite

Wizards Unite ile en iyi Harry Potter uygulamaları listemizi açıyoruz. Pokemon GO'nun geliştiricilerinden gelen artırılmış gerçeklik oyunudur. Ana Harry Potter dizisinden yıllar sonra, kötü büyücü dünyaya ulaşır. Oyunun temelinde her zaman olduğu gibi sihirler, insanlar, yaratıklar ve de anılar var.

Spelly





Spelly, Harry Potter kitaplarındaki her büyüyü içerir. Alohomora'dan Wingardium Leviosa'ya kadar her şey burada listeleniyor. Büyünün ne yaptığını, ne türde olduğunu, ilk söz kullanıldığı yeri ve onu içeren alıntılar bulabilirsiniz.

LEGO Harry Potter Years 1-4 ve 5-7

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LEGO oyunları, mizah anlayışları ile bilinir ve Harry Potter'ın yedi serüveninin tamamını kapsayan bu iki bu anlamda oyun farklı değil. Quidditch'i oynamak veya Voldemort ile savaşmak gibi tüm görkemli anları LEGO tarzı 3D ortamlarda deneyimleyebilirsiniz.

FANDOM: Harry Potter





Eğer Harry Potter hakkında daha fazlasını bilmek istiyorsanız, cevap bu FANDOM uygulamasında yatıyor. Büyük bir sayfa, fotoğraf ve video veritabanıdır. Kitapları, filmleri, oyunları ve tüm Harry Potter evrenini bir bütün olarak bu wiki'ye göz atarken bulabilirsiniz.

Hogwarts Mystery

Hogwarts Mystery'de ünlü büyücü okulunda bir öğrenci olursunuz. Karakterinizi kişiselleştirebilir, bir gruba katılabilir, evcil hayvan alabilir, usta büyüler öğrenebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Dumbledore ve Snape gibi tanıdık yüzler size yol boyunca rehberlik edecek.

Fantastic Beasts: Cases

Fantastic Beasts: Cases nesne tabanlı gizem çözme oyunudur. Büyü Bakanlığı'nın Büyülü Yaratıkların Düzenlenmesi ve Kontrolü bölümünde yeni bir üye olarak görevlendirilirsiniz. Büyülü hayvanların korunmasını sağlamak için Mathilda Grimblehawk ile çalışıyorsunuz.

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