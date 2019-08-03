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YouTube Premium, tıpkı tüm premium hizmetler gibi, yalnızca ödeme yapanlar için mevcut olan bir dizi özellik ve iyileştirmeler ile birlikte geliyor. YouTube Premium üyeleri tarafından kullanılabilecek yeni bir özellik dikkatli kullanıcılar tarafından tespit edildi. Buna göre Premium uygulamasıyla artık 1080p video indirmek ve internetsiz izlemek mümkün.

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YouTube Premium 1080p Video İndirme Desteği Kazandı

Bu haftadan itibaren, Reddit'teki birçok YouTube Premium kullanıcısı çevrimdışı video indirme kalitesinin 1080p'ye yükseltildiğini fark ettiklerini bildirdiler. Maalesef bu yenilik yalnızca iOS cihazlarında kullanılabilir durumda ve henüz Android kullanıcıları için mevcut değil.

Yeni özellik yalnızca Hindistan'da göründüğü için, işlevin yavaş yavaş yayıldığı anlaşılıyor. Google büyük ihtimalle Android cihazlara da 1080p seçeneğini eklemek için çalışıyor ve yakında dağıtıma sunmaya hazır olacak.

YouTube'un video indirme özelliğini Premium olmayan kullanıcılara sunup sunmayacağı henüz belli değil, ancak bu pek olası görünmüyor. Siz de bir iPhone sahibiyseniz yeni çevrimdışı video indirme kalitesini şimdi test edebilirsiniz. Uygulamanın en son sürüme (14.30.6) sahip olduğundan emin olmanız yeterli.

GÜNCELLEME: Bir kullanıcı tarafından belirtildiği üzere özellik şimdi Android cihazlara da geliyor.

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