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Samsung, geçtiğimiz yıl Windows destekli Galaxy Book 2'yi piyasaya sürdü ve şimdi şirket yakında Galaxy Book S adında yeni bir seriyi piyasaya sunmayı planlıyor. Bu serinin ilk cihazı Book S adını taşıyacak. Yine oldukça farklı bir laptop olacak.

Samsung Galaxy Book S Özellikleri ve Tasarımı

Samsung Galaxy Book S'in resmi render'ları ortaya çıktı ve cihazın tüm tasarımı gözler önüne serildi. Görüntüler güvenilir sızıntılara imza atan Evan Blass'den geliyor.

İkisi bir arada bir cihaz olan Galaxy Book 2'den farklı olarak Book S, klavyeyle birlikte geliyor ve normal bir dizüstü bilgisayar gibi kullanılıyor. Üç tarafı ince çerçeveli bir ekrana sahip ve ayrıca video görüşmeleri için ekranın üstünde bir kamera bile var.

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Render aynı zamanda dizüstü bilgisayarın sol tarafında bir USB girişi var (muhtemelen sağda da olabilir). Ayrıca güç girişi ve 3.5 mm kulaklık girişi yuvalarını da görüyoruz.

Samsung Galaxy Book S Geekbench'te listelendi. Windows 10 çalıştırıyor. Özellikleri arasında Snapdragon 855 yonga seti ve 8 GB RAM var. Güney Koreli teknoloji devi henüz Galaxy Book S'i duyurmadı ancak önümüzdeki hafta Galaxy Note 10 etkinliğinde resmi hale gelebilir.

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