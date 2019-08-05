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OnePlus 3, OnePlus 5 ve OnePlus 6'nin hepsi çıktıktan yaklaşık altı ay sonra daha üst sürümlerle güncellendi. Şirket, bu cihazları "T" markası altında pazarladı ve şimdi bazı yeni T-markalı akıllı telefonlar hazırlıyor gibi görünüyor. İddialar OnePlus 7T Pro'nun çıkışa hazır olduğu yönünde.

OnePlus 7T Pro'nun İlk Görüntüsü Sızdırıldı

Sızıntıya göre hem OnePlus 7T hem de OnePlus 7T Pro bu yılın sonuna yaklaşılmadan duyurulacak. Ne tür değişikliklerin planlandığıyla ilgili ayrıntılar ne yazık ki henüz paylaşılmadı, ancak yükseltme için belki de en büyük aday işlemci olacak.

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Orijinal OnePlus 3T, Snapdragon 820'yi daha hızlı olan Snapdragon 821 ile değiştirdi, ancak hem OnePlus 5T hem de 6T aynı işlemciyle geldi çünkü Qualcomm piyasaya sürüldüğü sırada daha yeni işlemcilere sahip değildi. OnePlus 7 ve OnePlus 7 Pro, Snapdragon 855'e sahip ancak şimdi 855 Plus çıkmış durumda. Dolayısıyla OnePlus 7T ve 7T Pro'nun 855 Plus ile geleceğine kesin gözüyle bakılıyor.

Çin sosyal ağı Weibo üzerinden yayınlanan yeni fotoğraflar, prototip OnePlus 7T Pro biriminin tasarımını ortaya koyuyor. Bir kez daha önde çentik yok. Ekran geniş ve kavisli. Bu noktada asıl soru ekran içi ön kamera olup olmayacağı. Zira popup kamera ile devam edilirse o halde fazla bir fark olmayacaktır.

Rekabetçi kalabilmek için ekran gövde oranını azaltan güncellemeler olabilir. OnePlus 7T Pro'nun arkası resimde görünmese de beklentiler normal modelde ilk kez kullanılan üçlü kamera kurulumuna bağlı kalınacağı yönünde. Ancak selfie kamera iyileştirilebilir.

Telefonların, özellikle de 7T Pro'nun 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanlı versiyonları olabilir.

OnePlus 7T / 7T Pro çıkış tarihi ve fiyatlandırma

Önceki lansman tarihlerine bakıldığında, hem OnePlus 7T hem de OnePlus 7T Pro'nun 29 Ekim Salı günü duyurulacağı ve 1 Kasım Cuma günü açıklanacağı tahmin ediliyor.

Fiyatlarla ilgili olaraksa 20-30 dolar artış yapılabilir. Bu anlamda OnePlus 7T Pro fiyatı 699 dolardan başlarken, standart OnePlus 7T Avrupa'da 579 avroya mal olacaktır.

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