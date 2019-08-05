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Pek çok patent başvurusu çoğu zaman gerçek telefonlar haline gelmez, ancak bu özel Oppo patentinde durum farklı olabilir. Mart sonunda yapılan bir patent başvurusu yüksek kalitede render'larla güncellendi.

Oppo'dan Bir Kez Daha Yenilikçi Telefon Tasarımı

Bu henüz duyurulmamış telefon mevcut Find X'ten bazı tasarım ögelerini ödünç alıyor. Öncelikle önde çentik yok. Ancak selfie kamerası kızaklı bir mekanizma içerisine yerleştirilmiş. Oppo bu kızaklı kamera sistemini kullanarak telefonda ilgi çekici bir tasarıma ulaşmış.

Arka kameralar her zaman açıkta kalıyor ve sol üst köşeye hizalanıyor. Özçekim kameralar siz fotoğraf çekmedikçe ortaya çıkmıyor.

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Soluk kırmızı renkte gösterilen telefonun arkasında 'V' harfini andırdığını düşündüğünüz karakteristik bir çizgi var. Bunun yanında Oppo'nun birkaç hafta önce Find Y ismini tescil ettirdiğini görmüştük. Dolayısıyla yeni Oppo Find Y bu telefon olabilir.

Oppo'nun bu modelde bir ekran altı parmak izi sensörü sunup sunmayacağını merak ediyoruz. Eğer bu olursa cihaz büyük ses getirebilir. Render'larda böyle bir işarete rastlanmadı. Oppo marka telefonlar yavaş yavaş Türkiye'de de satışa sunulmaya başladı.

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