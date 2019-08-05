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Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi tarafından Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi'ne (WIPO) sunulan patent, güç bankalarının yakında gereksiz hale gelebileceğini gösteriyor. Patent, 27 Temmuz 2018'de Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO) tarafından dosyalanmış ve ilk kez Cuma günü yayınlandı. Arkasında entegre bir güneş paneline sahip bir akıllı telefon gösteriliyor.

Xiaomi'den Güneş Enerjisiyle Şarj Olan Telefon

Telefonun önü tam ekran olduğundan ve selfie kamera için belirgin bir yer delik görülmediğinden pop-up mekanizmalı bir cihaz düşünülmüş olabilir. Haziran ayında, Xiaomi böyle bir özellik üzerinde çalıştığını gösteren bir video yayınladı. Ayrıca, cihazda ekranın altında parmak izi tarayıcısı da vardı.

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Patent, cihazın arkasındaki güneş panelini gösterirken, kamera sensörleri yanında LED flaş bulunan bir kuruluma işaret ediyor. Bu kurulum dikey olarak monte edilmiş çift kameralardan ibaret. Telefonda güneş paneli olması birçok avantaja sahip. Cihazdaki bataryanın gerektiğinde kendi kendine şarj olmasına ve şarjlar arasındaki süreyi uzatmasına izin verecek. Güneş panelinin ne kadar güç yakalayabildiği ve saklayabildiği bilinmemektedir.

Xiaomi'nin fikri radikal görünebilir, ancak daha önce denenmişti. 2009 yılında, Samsung sadece bir tane değil, güneş paneli takılı iki telefon piyasaya sürdü. Samsung Guru E1107, güneşin altında 1 saat oturup, 5 dakikadan 10 dakikaya kadar telefon görüşmesi süresi sunabiliyordu. Guru E1107, elektrik kesintilerinin yaygın olduğu gelişmekte olan ülkeler için üretildi.

İyi bir hafızası olanlar 2010'da bunu LG'nin de yaptığını hatırlayabilirler, LG, güneş paneli içeren LG Pop GD510'yi çıkardı. 11 dakikalık güneşlenme telefona üç dakikalık konuşma süresi sağlıyordu. Teknolojinin son dokuz yılda çok fazla gelişme göstermesi olasıdır. Kablosuz şarjın popülerlik kazanmasının ardından kim bilir belki de bir sonraki trend güneş enerjili telefonlar olabilir.

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