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Netflix'te temmuz ayı boyunca en çok izlenen şovlardan bazıları yeni sezonlarına başlayan diziler oldu. Kullanıcılar 2019 yaz ayı boyunca Netflix'te izleyecek tonlarca fìlm ve diziye sahip oldular. Bu anlamda geride bıraktığımız temmuz ayının en çok izlenen Netflix dizi ve filmleri arasında şaşırtıcı isimler de var.

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Temmuz'da Netflix'te En Çok İzlenen Dizi ve Filmler

İspanyol drama Money Heist listeye güçlü giriş yapanlardan. Stranger Things ise 3. sezonu ile yine tüm ilgiyi üzerine çekmeyi başardı. Ancak Money Heist yani La Case de Papel'in yayın servisi için yeni bir rekor kırdığını belirtmek gerek. Resmi açıklamaya göre Part 3 ilk haftasında 34,555,596 hane tarafından izlendi.

34,355,956 households around the world watched La Casa de Papel Part 3 in its first week! pic.twitter.com/hmp9riWrs2 — Netflix US (@netflix) August 1, 2019

Listede dikkat çeken isimler arasında mayıs ayında HBO kanalında altıncı sezonu gösterilmeye başlanan Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D var. Veriler elbette her zaman olduğu gibi Reelgood üzerinden geliyor. Reelgood tümüyle resmi verilere erişemese de aşağı yukarı en isabetli ölçümleri yaptığı söylenebilir.

İşte 2019 temmuz ayının en çok izlenen Netflix film ve dizileri:

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Stranger Things Dark Black Mirror The Good Place Money Heist The 100 Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Breaking Bad The Walking Dead Outlander

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