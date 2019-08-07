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Samsung'un Under Armor ile yaptığı ortaklık karşımıza Galaxy Watch Active2'nin özel bir versiyonunu getiriyor. Model alüminyum kasaya dayanmaktadır ve çeşitli ayrıcalıklı özellikler sayesinde egzersizlerinize daha da büyük önem veriyor.

Samsung Galaxy Watch Active2 Under Armour Edition

Saat görsel ve sesli ipuçları ile gerçek zamanlı form ve spor koçluğu yapmakta. Bu, UA'nın HOVR dijital ayakkabısına bağlanarak en iyi teknolojiyi sunuyor; Koşunuzun sonunda antrenmanınızı nasıl daha iyi hale getirebileceğiniz hakkında ayrıntılı bilgi ve ipuçları alıyorsunuz.

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Samsung Galaxy Watch Active2 Under Armor Edition, 6 aylık ücretsiz MapMyRun premium MVP üyeliği ile geliyor (normalde ayda 6 dolar). MVP, Route Genius özelliği (yeni rotalar sunar), antrenman planları (örneğin 5K, 10K ya da maraton gibi), WILLpower (kalp atış hızı antrenmanı), koçluk ve daha fazlasını içerir.

Under Armor Edition hem 44mm hem de 40mm versiyonlarında mevcut (sırasıyla Siyah ve Mod gri bilek bantlarıyla geliyor). FKM bantları deri üzerinde nefes alabilir bir tasarıma sahip ve alüminyum gövdesi oldukça hafif. LTE sürümünün mevcut olmadığını (paslanmaz çelik Watch Active2'ye özel olacak) olduğunu unutmayın.

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