REKLAMLAR



Kablosuz şarj pedi AirPower'ı hatırlıyor musunuz? Birden fazla cihazı destekleyen kablosuz şarj pedi, Apple tarafından 12 Eylül 2017'de duyurulmasının ardından 2019 Mart ayında yani 562 gün sonra iptal edildi. Aynı yıl Apple iPhone 8, iPhone 8 Plus ve iPhone X piyasaya sürüldü. Bu üründe iPhone, Apple Watch ve AirPods kablosuz şarj çantası aynı anda şarj edilebiliyor. Apple'ın benzer bir aksesuar çıkarmayı başaramadı ancak şimdi Apple Store'da yakın ortağı mophie tarafından üretilen bir çift kablosuz şarj pedi satmaya başlayacak. Bu ürünler Apple Store'a özel olacak.

REKLAMLAR



AirPower Alternatifi ile Üç Apple Cihazını Kablosuz Şarj Edin

Mophie'nin kablosuz şarj pedi çifti iptal edilen AirPower'a oldukça benziyor ve pedin üzerinde yalnızca iki temas noktası var. Aksesuardaki ekstra USB-A bağlantı noktası kullanıcının iPhone'unu, AirPods kablosuz şarj çantasını ve Apple Watch'ı aynı anda şarj etmesine izin verecek. Birinci kablosuz ped 7.5W'da şarj sunacak ve 99.95 dolar fiyatla satışa sunulacak.

İkinci kablosuz ped ise 139,95 ABD Doları veya 40 ABD Doları karşılığında sunulacak. Bu 3'ü 1 arada kablosuz şarj pedinde diğer model gibi iki şarj noktası olacak ancak bir de Apple Watch için ekstra USB-A bağlantı noktasına sahip olunacak. Bu ped de ayrıca 7.5W'da kablosuz şarj sunacak.

Mophie kablosuz şarj pedi şimdi Apple Store web sitesinde görünmeye başladı. Ancak şu anda aksesuarların fotoğrafları ve beraberinde yayımlanacak videoları eksik. Bilgiye göre ürünler aslında önümüzdeki haftaya kadar Apple'dan temin edilemeyecek. Yani bir tür ön listeleme yapılmış. Bu arada pedin tüm Qi özellikli Apple iPhone ve diğer aksesuarlarla uyumlu olduğunu ve 3 mm veya daha ince kılıflı iPhone'ları kablosuz olarak şarj edebildiğini belirtelim.

REKLAMLAR



Merak ettiğiniz diğer her şey için forum sayfamızı ziyaret edin: https://akillitelefon.com/forum