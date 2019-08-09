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Daha önce açıklandığı gibi Google Pixel 4 ve Pixel 4 XL, sırasıyla 5.7 inç ve 6.3 inç ekranlara sahip olacak. Normal modelde FHD+ (2280 x 1080p) çözünürlüğü sunulurken daha büyük modelde QHD+ (3040 x 1440p) OLED ekran bulunuyor. Ancak çoğu 2019 amiral gemisinin aksine, Google bu kez standart 60Hz ekran yerine daha hızlı 90Hz ekran sunuyor.

Fotoğraf Canavarı 90Hz Ekranlı Pixel 4 Özellikleri

Yeni nesil amiral gemilerine Qualcomm'un Snapdragon 855'i güç verecek. Standart olarak Google, amiral gemilerini yalnızca 4 GB RAM ile donatır, ancak bu sefer bunu 6 GB'a yükseltiyor. 64GB'lık temel yapılandırmanın yanında 128GB seçeneği de mevcut görünüyor. microSD kart yuvası ile genişletilebilir depolama beklenmiyor.

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Pixel 4 ve Pixel 4 XL sırasıyla 2,800mAh ve 3,700mAh pil ile donatıldı. Geçen yılki Pixel 3 ve Pixel 3 XL, 2.915mAh ve 3.430mAh hücrelere sahipti. Cihazlar kutudan Android 10 Q yüklü çıkacak. Bazı yeni Google Asistan özellikleri ve de stereo hoparlörlere sahipler.

Telefoto kamera ve DSLR benzeri bir aksesuar

Google'ın Pixel telefonları halihazırda Super Res Zoom'u destekliyor. Ancak Pixel 4'ün ikinci kamerası hala bir telefoto lens olarak belirlenmiş. Çözünürlüğü ise 16 MP. Pixel'ler her zaman en iyi fotoğraf çeken telefonlar arasında yer almıştır. 4. seri ile bu daha da iyileşecek görünüyor.

Google'ın ayrıca DSLR benzeri bir kamera aksesuarı hazırladığı da söyleniyor. Hiçbir detay verilmedi ancak büyük olasılıkla lansman sırasında bu aksesuar bizzat sunulacak.

Google Pixel 4'lerin çıkış tarihi için 8 ya da 9 Ekim'deki bir etkinliğe işaret ediliyor. Ön siparişler etkinlikten hemen sonra açılacak ve bir hafta sonra, 18 Ekim Cuma günü yapılacak bir lansmanla kargolamalar başlayacak. Ne yazık ki, fiyatlandırma şu an için tam gizemini korumaktadır.

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