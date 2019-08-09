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Google Uçuş Arama uygulamasını daha güvenilir hale getirmek isteyen Google kullanıcılara, uygulamada bir uçuş rezervasyonu yaptıklarında daha fazla rahatlık getireceğini umduğu şık bir özelliği kullanıma sundu.

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Google Uçuş Arama Fiyat Farkını Anında İade Ediyor

Google Flights şimdiye kadar uçuş rotası fiyatlarını yüksek, düşük veya tipik adı altında sıralayarak kullanıcılara gösteriyordu. Ancak, bugünden itibaren, uygulama size tam güzergahınız için aynı bilgileri göstermenin yanında yeni bir özelliğin de kilidini açıyor. Uygulama artık bazı uçuşlarda fiyatların son birkaç ay içinde nasıl değiştiğini de gösterecek.

Google Flights kullanıcıların uçuşlarını en kısa sürede rezerve edebilmeleri fiyatların ne zaman artacağını tahmin edip ekranda gösterecek. Google şimdi Uçuş Arama uygulamasında rezervasyon yapmak isteyenlere daha fazla güven vermek adına 13 Ağustos ile 2 Eylül arasında yapılan belirli rotalardaki bilet rezervasyonu fiyatlarında bir değişiklik olması durumunda farkı iade edeceğini garanti ediyor.

Evet, Google fiyatı izleyecek ve fiyat uçak kalkmadan herhangi bir zaman önce düşerse, uçuşunuz başladıktan sonra sizi bilgilendiren bir e-posta alacaksınız. Google'ın açıklamasına göre bu özellik yalnızca Amerika Birleşik Devletleri'nde yerel ve uluslararası belirli güzergahlar için geçerli olacak. Türkiye gibi diğer noktalara genişleyip genişlemeyeceği henüz bilinmiyor.

Google Flights seyahatler konusunda da bazı iyileştirmeler getiriyor. Bu haftadan başlayarak, uçuş rezervasyonu yapıldıktan sonra özel bir Gmail mesajı alınacak. Mesajda uçuştan sonraki adımlar için kullanıcılara yardımcı olmak adına otel önerileri, restoran önerileri ve yapılacak diğer şeylere kadar çeşitli bilgiler sunulacak.

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