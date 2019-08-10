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Pokemon Masters mobil mağazalara damgasını vurdu. Oyun şimdi milyonlar tarafından oynanıyor. Öğrenecek çok şey var. Aşağıda Pokemon Masters başlangıç rehberine yer verdik.

Pokemon Masters Başlangıç Rehberi

Pokemon'ları Doğru Eğitmenlerle Eşleştirin

Pokémon Masters'ta savaşırken üç Eğitmen ve üç Pokémon kullanırsınız. Pokémon'lara ve bu eğitmen çiftlerine Sync Pairs adı verilir. Onlara sadece savaşmaları için ihtiyacınız yok, genel anlamda hepsini toplamaya çalışırsınız. Birçoğu siz görev yaptıkça açılır ancak bazıları oyun mağazası aracılığıyla da satın alınabiliyor. DeNA'nın oyunu güncellemesi ve genişletmesiyle daha fazla eğitmen dahil olacak. Sync Pair'ler Pokemon Masters'ın en önemli ana mekaniğidir.

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Savaş Mekaniği

Pokémon Masters'taki mücadeleler hem basit hem de taktikseldir. Elinizdeki üç Pokemon – Eğitmen çiftini başka bir üç çifte saldırmak için kullanırsınız. Her bir çift özel saldırı hareketine sahiptir. Ayrıca iki pasif hareketleri de vardır. Saldırılar enerji barını tüketir. Zaman geçtikçe enerji çubukları tekrar dolar ve güçlü saldırılar büyük miktarda enerji kullandığından sonlara doğru yapılmalıdır.

İksir kullanarak enerji dolum hızınızı artırabilirsiniz. Bu özel hareketler yapılırken ayrıca bir cutscene de oynatılır.

Oyun İçi Mağaza

Pokémon Masters'da üç çeşit para birimi var: Free Gems (FG), Purchased Gems (PG) ve Coins. Görevleri tamamlamak ve maçları kazanmak için hem Free Gems hem de Coin size oyun boyunca yardımcı olacak. Purchased Gems sadece gerçek para ile alınır.

Gerçek parayla satın aldığınız Gem'lerle yeni Pokemon – Eğitmen çiftleri satın alabiliyorsunuz. Dolayısıyla biraz pay to win olduğu söylenebilir.

Seviye Atlamak

Pokémon Masters'ta Pokémon'unuzu Evolve etmek ve yeni hareketlerin kilidini açmak için yapabileceğiniz birkaç şey var. İlki hikaye görevleridir. Tüm Evolve işlemi hikaye görevleriyle yapılır. Yani Pokemon Masters'ta sizi meşgul edecek bolca içerik olacak. Zamanı geldiğinde 3.000 jetona mal olan Evolution Crystal'ı kullanıyorsunuz ve işlem tamamlanıyor. Şu anda 60 farklı Sync Pairs var.

Seviye atlatmak ise tamamen farklı bir konu ve daha zor. Her savaştan sonra seviye atlarsınız. Seviye atlatmak Pokemon'larınız için çok önemlidir. Onları belirgin şekilde güçlendirir. Pasif hareketleri seviye atlatmak daha zordur ve çok kaynak ister. O nedenle doğru Pokemon'u güçlendirdiğinizden emin olun.

Oyunun başında bolca kaynağınız olacak. Bunlarla her Sync Pair için birer hareket açabileceksiniz.

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